Caen atracadores colombianos especialistas en robo a clientes de bancos







02/04/2019 - 12:16:24

El Día.- Sus asaltos a mano armada a la salida de las entidades financieras eran casi perfectas hasta antes del 29 de marzo, cuando fueron desarticulados por la Policía. Los relacionan a dos robos denunciados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen donde lograron sustraer más de un millón de bolivianos en atracos perpetrados de la calle Guayaramerín y Cañada Pailita y la otra en la Prolongación Beni, entre el 12 y 19 de noviembre de 2018.



Seguimiento e identificación. Agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) que asumieron la investigación de ambos robos, verificaron las cámaras de seguridad del banco minuciosamente, hasta lograr identificar a la mujer cuya función era marcar a sus víctimas y dar el “pitazo”, para que sus cómplices ejecuten los asaltos previo seguimiento.



El pasado fin de semana, la banda criminal integrada por exreclusos colombianos intentó poner en marcha un nuevo asalto enviando a la misma mujer que aparece en las imágenes de las cámaras para marcar una nueva víctima.



Esta vez, su presencia en la entidad financiera no pasó desapercibida, los agentes se alertaron y cotejaron información en base a sus rasgos somáticos y luego de vigilar su sospechosa presencia la interceptaron antes que abandone el banco. Este fue el hilo de la investigación para la desarticulación de la peligrosa banda, integrada por exreclusos colombianos que se movilizaba por todo el país asaltando afuera de las entidades financieras.



Con identidades falsas. El director de la Felcc, Gonzalo Medina Sánchez, explicó que tras la aprehensión de la ciudadana colombiana Andrea del Pilar Galeano Arévalos, en la requisa de sus pertenencias se le encontró un carnet de identidad boliviano a nombre de Paola Grisell Medina Aguilar (CI. 4833314 LPZ) con el cual se identificó, pero su acento de extranjera la delató.



A la entrevista preliminar, la extranjera admitió que sus cómplices se encontraban en proximidades al banco esperando sus órdenes para montar seguimiento y luego atracar a su víctima. Ante esta información, agentes del DACI se movilizaron y lograron aprehender a Roberto Rolando Salinas Chumacero, quien también se maneja con identidad peruana José Reinaldo Pinilla Cortez y Carlos Eduardo Lossa Rodríguez a quien se le encontró un carnet de boliviano a nombre de Cristóbal Ábrego Añez.



Allanamientos y cómplices. Con lo manifestado por ambos extranjeros, se tramitó un allanamiento en el condominio Bella Vista Nro. 104, inmueble de propiedad de Yovana Hinojosa Zacori, quien a decir del jefe de la Felcc admitió que era la persona que les daba cobijo a los extranjeros. Además que en cada atraco perpetrado con fuertes sumas de dinero despojado, la mujer era la encargada de hacer los giros en casas de cambio hacia Colombia. La motocicleta que usaban para cometer sus fechorías, fue ubicada en el domicilio de una mujer identificada como Anabel J.P., compañera de universidad de uno de los delincuentes que hoy se encuentra prófugo que responde al nombre de Mauricio Tapia.



Modificaban la motocicleta. Se trata de una motocicleta marca Suzuki, azul combinado modelo 2008 placa 753-EBY con un sticker de color blanco para disimular su color azul. Este medio de transporte tenía una singular característica cuando era ocupada para ejecutar un atraco.



Los delincuentes compraron dos forros pequeños para el tanque de gasolina de color rojo y amarrillo con el fin de desorientar a la Policía en caso que alguien los hubiese filmado o sacado fotografía. "Solían cambiar los forros a determinadas distancias de un atraco para no ser detenidos", comentó el subcomandante de la Felcc, Óscar Gutiérrez Linares.



El modus operandi colombiano perfeccionado era montar vigilancia dentro los bancos, una vez fijado el objetivo, montaban seguimiento y vigilancia a su víctima en moto. La persona que dio el pitazo (campana) seguía por atrás en un vehículo mediante ubicación GPS en movimiento.



Una vez robaban a su víctima, se encontraban en un sitio determinado, los ocupantes de la moto más el dinero se traspasaban al motorizado y viceversa para no dejar evidencia. Medina explicó que los miembros de esta organización solían movilizarse casi por todo el país. Cometían asaltos y cuando se veían acorralados se mudaban a otros departamentos.



El comandante de Santa Cruz, Igor Echegaray, destacó el trabajo coordinado de sus unidades operativas para desarticular bandas peligrosas que venían cometiendo asaltos y poniendo en vilo a la ciudadanía.