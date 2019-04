Gobierno espera informe del PIB para definir el incremento salarial







02/04/2019 - 12:13:52

El Deber.- El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, en entrevista a Unitel anunció que el Gobierno se encuentra a la espera del informe del Producto Interno Bruto (PIB) de la gestión pasada para empezar a negociar el incremento salarial con el ente matriz de los trabajadores.



Cabe destacar que el Gobierno fija el incremento salarial por encima de la inflación, que en 2018 fue del 1,51%, en ese sentido desde la Central Obrera Boliviana (COB), han adelantado que pedirán un aumento mayor al 5,5, fijado el año pasado, mientras tanto la clase patronal ha señalado que el incremento no debe pasar del 2%.



“Estamos esperando un dato importante para poder tomar una determinación, que es el PIB de cierre del año pasado, esto saldrá en las próximas semanas. Con ese dato vamos a definir cómo ha ido la economía el año pasado, por sectores por departamento, y adicionalmente nos permite hacer cálculos de productividad, no solo productividad laboral, sino productividad de capital. No me animaría a dar una cifra sin antes ver estos números”, informó Arce Catacora.



Agregó que la COB todavía no ha remitido hasta su despacho el pliego petitorio con la cifra del incremento salarial que está demandando la clase trabajadora del país para la gestión 2019.



Ayer, el ejecutivo de COB, Juan Carlos Huarachi, informó que el ampliado para definir la propuesta del incremento salarial para este año se realizará en la ciudad de Tarija, "posiblemente" el jueves.



El año pasado el incremento salarial decretado por el Gobierno fue del 5,5%, y del 3% al Salario Mínimo Nacional (SMN).