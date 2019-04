Dueño de Royal Gold a punto de ser declarado rebelde por presunta estafa millonaria







02/04/2019 - 12:08:29

Correo del Sur.- Harout Antranik Samra, estadounidense fundador de Royal Gold, la mayor comercializadora de oro del país, está a punto de ser declarado rebelde por la justicia boliviana por un proceso penal instaurado en su contra por presunta estafa millonaria perpetrada a su ex-socio y connacional, Vicken Azat Bedoyan, quien reclama la devolución de al menos $us 60 millones.



La información fue proporcionada a ANF por las abogadas Adma del Carmen Inchausti y Roxana Cuba, representantes legales de Vicken Azat Bedoyan, quien se encuentra actualmente en la ciudad de Miami, Estados Unidos, y reclama por una presunta estafa millonaria que habrían cometido en su contra sus ex socios, Harout Antranik Samra y Antonio Valdez.



"El 3 de abril habrá una audiencia de medidas cautelares en contra de Harout Samra y sabemos que no se hará presente porque desde agosto de 2018 –cuando salió la imputación– está fuera del país, y será declarado rebelde o al menos eso creemos, porque en la anterior audiencia Antonio Valdez Rubín de Celis estaba con siete abogados, mientras que los abogados de Harout renunciaron a su defensa técnica", aseveró Inchausti.



Sin embargo, para las juristas, que el principal imputado quede sin defensa es sólo parte de la estrategia, pues los abogados que defienden a Valdez son los mismos quienes representaban hasta hace poco a Harout Samra.



"¿Qué significa que sea declarado rebelde en Bolivia?, que va a ser arraigado y se va a expedir la orden de aprehensión, y con esa orden mediante Interpol se puede ejecutar su aprehensión ya sea en EEUU o donde se encuentre, pero debe responder a la justicia boliviana", señaló.



A pesar que Harout Samra se encuentra fuera del país, no le ha impedido recibir grandes cantidades de dinero por la comercialización de oro, según Inchausti.



"Sólo en 2014 Royal Gold fue la empresa que más oro ha exportado desde América Latina, más de 48 toneladas, más de lo que ha vendido el Estado boliviano, y lo que reclama nuestro cliente es la estafa de $us 60 millones, siendo que entre particulares sería el proceso más grande del siglo, si se lo compara incluso con el juicio de Quiborax al Estado boliviano por $us 48 millones", apuntó Inchausti.



De acuerdo con datos oficiales, Royal Gold concentra el 29,48% de la comercialización del oro en Bolivia, seguido de SHR Oriental (26.56%), Auribol (16.48%), Yellow Tree (11.01%), Saavedra Oro (6.21%), Doral (5.14%) y BRG (5.12%). En Bolivia, más del 99% de la extracción del oro está en manos de los cooperativistas.



ANF quiso conocer la versión del imputado, pero en las oficinas de Royal Gold ubicadas frente a la plaza Abaroa, uno de los funcionarios de nombre Juan Carlos –no quiso dar su apellido– dijo que el señor Harout Samra se encuentra de viaje, y que no opinará sobre el caso judicial porque son temas "personales".



Mientras se esperaba en hall alguna respuesta, llegaron cooperativistas que con mochilas cargadas dijeron que quieren vender material y se abrió una segunda puerta para dar paso a una sala de espera parecida a los bancos donde figuran cajeros, algunas copas de fútbol, artesanías y títulos de Royal Gold.