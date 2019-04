Esposa de expresidente de El Salvador admitirá que lavó $17 millones para evitar la cárcel







02/04/2019 - 11:01:20

El Salvador.- La ex primera dama de la República, Ana Ligia Mixco de Saca, logró un acuerdo con la Fiscalía General para enfrentar un proceso abreviado a cambio de confesar ante el Juzgado Séptimo de Instrucción que, en la gestión de su esposo, Elías Antonio Saca (2004-2009), ayudó a lavar $17 millones. El dinero provenía de Casa Presidencial y fue destinado a cuentas particulares y de las empresas familiares, de acuerdo a las investigaciones.



En septiembre de 2018, el exmandatario Saca también negoció con el Ministerio Público un juicio abreviado para acortar su tiempo en prisión a cambio de admitir que robó más de $300 millones mientras estuvo en el cargo.



El Tribunal Segundo de Sentencia avaló el procedimiento y tras escuchar la confesión de Saca lo condenó a 10 años de cárcel por los delitos de peculado y lavado de dinero. Con ello se convirtió en el primer expresidente de El Salvador condenado por corrupción.



Su cónyuge, Ana Ligia, se beneficiará más porque no irá a prisión. Su abogado, Miguel Flores Durel, explicó que al aceptar que cometió el delito de lavado de dinero ella recibirá una pena de tres años de cárcel la cual será sustituida por trabajos de utilidad pública.



Junto con la exfuncionaria están siendo procesadas por el delito de lavado de dinero y activos otras 13 personas en el caso conocido como “Destape a la Corrupción II”. Una más deberá responder por el delito de caso especial de encubrimiento de lavado de dinero.



Estaba previsto que De Saca rindiera su confesión este lunes, a las 2:00 de la tarde, pero antes de que lo hiciera otros seis imputados le informaron al juez, a través de sus abogados, que ellos también buscarán un acuerdo con el Ministerio Público para enfrentar un procedimiento abreviado. La misma estrategia aplicaron los compinches de Saca.



Quienes optarán al procedimiento para no ir a prisión son María Emma Suazo Canjura, Sonia Guadalupe Morales, Julio Roberto Zamora, Ángel Montoya González, Oswaldo Orantes Marenco y César Funes Cruz.



A petición de los fiscales y los defensores, el juzgador aplazó la audiencia de aportación de pruebas para que los acusados realicen el trámite formal del juicio abreviado con la Fiscalía. Los 15 acusados deberán comparecer nuevamente en la sede judicial del 13 al 17 de mayo.



Procedimiento se le había negado



En enero pasado, Ana Ligia de Saca propuso a los fiscales someterse a un procedimiento abreviado pero a cambio de no ir a prisión.



La institución, entonces dirigida por el exfiscal general, Douglas Meléndez, rechazó la petición de la imputada porque pedía una pena inferior a las expectativas de la Fiscalía. Los fiscales señalaron que accederían a un juicio breve si confesaba el delito de lavado de dinero y era condenada a cinco años de cárcel.



El abogado de Ana Ligia manifestó que cuando el actual fiscal general, Raúl Melara, asumió el cargo, le pidieron que reconsiderara la petición hecha por la imputada.



Este lunes, cuando se le preguntó a la fiscal por qué ahora la institución sí le aceptó a Ana Ligia el procedimiento abreviado sin que vaya a prisión se limitó a decir: “porque quizás hasta ahora se planteó de forma formal, se hizo por escrito y se hicieron todas las consideraciones”.



La representante del Ministerio Público justificó que el juicio abreviado es un proceso especial y que de acuerdo al Código Procesal Penal se pueden negociar las penas probables a imponer a la persona imputada.



La fiscal aclaró que el beneficio para cada una de las personas que se sometan a un procedimiento abreviado varía en cada caso, es decir que no es un hecho que para todos se pedirá una condena de tres años de cárcel que luego sea sustituida por trabajos de utilidad pública.



Con respecto a la responsabilidad civil, en el caso de Ana Ligia de Saca, la fiscal explicó que el Ministerio Público ha solicitado que pague los $17 millones que se le acusa haber ayudado a desviar.



Proceso normal para otros ocho



Óscar Edgardo Mixco, hermano de Ana Ligia de Saca; Reina Cecilia de la O, José Antonio Lemus, Ricardo Ernesto Lemus, José Antonio Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes, Rubén Ernesto Castro y Milton Romeo Avilés, hasta este lunes, no habían mostrado interés en someterse a un juicio abreviado, por lo que continuarán enfrentando un proceso normal.



“Para someterse a ese procedimiento (abreviado) hay que aceptar los hechos y él está consciente de que es inocente. Nos vamos a mantener en la defensa hasta las últimas consecuencias. La Fiscalía dice que él participó en los hechos de lavado de dinero de (Grupo) Samix”, expresó Eduardo Cardoza, defensor de Óscar Edgardo Mixco.



Las investigaciones de la Fiscalía señalan que Saca utilizó dinero del Estado para pagarle por “servicios” a algunas empresas de publicidad que eran dirigidas por algunos de los imputados. Una vez que estas agencias recibían el dinero se encargaban de depositarlo a sus cuentas y el mismo día o a más tardar en dos o tres días, emitían cheques a favor de Grupo Radial Samix y Promotora de Comunicaciones, de las cuales son accionistas el expresidente Saca y su esposa Ana Ligia.



Durante el juicio contra Antonio Saca, uno de los testigos declaró que las empresas del convicto incrementaron sus utilidades de $1 millón a $4 millones, entre 2004 y 2009. Las empresas favorecidas con estas irregularidades fueron el Grupo Radial Samix, Radio Difusión Usuluteca, Promotora de Comunicaciones, Radio Difusión de El Salvador y Stereo 94.1.



En contraste, según la Fiscalía, antes de que Saca asumiera el cargo las dos primeras emisoras habías reportado pérdidas económicas.