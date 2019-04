Misteriosa organización secreta quiere derrocar a Kim Jong-un







02/04/2019 - 10:50:09

Infobae.- Para muchos son un espectro. Para otros, en cambio, son una realidad. Sobre todo para los empleados de la embajada de Corea del Norte en Madrid, quienes sufrieron en carne propia el accionar de Cheollima Civil Defense, una organización misteriosa que opera para debilitar a la dictadura de Kim Jong-un.



La misión fue ejecutada casi a la perfección el pasado 22 de febrero en el exclusivo barrio residencial Aravaca, en la capital española. Allí mantuvieron de rehenes a los delegados y robaron computadoras y archivos del cuerpo diplomático.



Cheollima se encarga de realizar todo tipo de operaciones -sobre todo propagandísticas- contra el régimen dictatorial de Pyongyang. Pero esta vez fueron más allá y tomaron durante unas horas la embajada madrileña. El golpe fue perpetrado por su líder "mexicano": Adrián Hong Chang, 35 años, quien luego del asalto huyó fuera de Europa y desapareció.



Pero durante sus días en Madrid cambió su identidad: Matthew Chao, fue su alias y con él se movió con total comodidad por las calles capitalinas. Así, bajo ese nombre, ejecutó su plan. De acuerdo al juez José de la Mata, Hong Chang, entró en la embajada usando una identidad falsa para reunirse con el principal representante norcoreano en España, el encargado de negocios So Yun-sok. Eso le permitió ingresar a la sede y provocar la irrupción de otros diez miembros de su grupo.



Bien educado, con conocimiento detallado de la política y economía norcoreana, profesor de Derechos humanos, Hong fundó junto a otros disidentes en 2005 el grupo Liberty in North Korea (LiNK), con sede en California, que ayuda a reubicar a refugiados norcoreanos.



En diciembre de 2006 fue detenido junto a otras dos personas en China cuando intentaban ayudar a seis norcoreanos a huir de su país. Todos fueron liberados después de 10 días.



Tras eso Hong dejó LiNK y comenzó a hacer campaña por los derechos humanos y por un cambio de gobierno en Corea del Norte, y se presentaba como director ejecutivo de una consultora llamada Pegasus Strategies LLC. En un artículo sobre Hong, la compañía era descrita como "una iniciativa que utiliza tecnología de vanguardia para penetrar en sociedades cerradas y dar poder a la gente en esas naciones".



En 2015 fundó el Instituto Joseon, con sede en Nueva York y cuyo nombre remite a una dinastía del siglo XIV a XIX que reinó en la península coreana.



En su sitio web describe su misión como "preparar proyectos factibles sobre cómo manejar una transición y prepararse para un futuro mejor en Corea del Norte" y sugiere que tiene "comisiones de planeamiento" secretas para dirigir el país.



No está claro cuál es el vínculo de Hong con el grupo Cheollima que se adjudicó el operativo a la embajada en Madrid. El grupo se declara como el gobierno en el exilio para un Joseon Libre – un antiguo nombre de Corea-. "Declaramos a esta entidad como la única representante legítima del pueblo coreano del norte", dice su sitio web.



El grupo podría estar de alguna forma conectado a Hong. Cheollima es el nombre de un poderoso caballo alado en la mitología del este asiático, un paralelo directo con Pegasus en la mitología griega.



De acuerdo a un comunicado, Cheollima contradijo la versión oficial: "Por respeto al país anfitrión, España, no se emplearon armas", dijeron mediante un comunicado en el que explican que se usaron machetes, cuchillos, barras de hierro y armas de fuego simuladas para intimidar al personal de la embajada, a los que les fueron sustraídos dispositivos informáticos.



La publicación de CCD asegura que "no hubo otros gobiernos involucrados o que fueran conscientes" de la operación, que ésta "no tuvo relación con la cumbre de Hanói" entre Corea del Norte y los Estados Unidos sobre desnuclearización que se celebró días después y pide disculpas a las autoridades españolas.



Por el momento, las autoridades madrileñas continúan desconcertadas. No entienden cómo esta organización pudo infiltrarse en sus narices sin una ayuda local. Sospechan que una agencia de inteligencia europea les dio herramientas e información suficiente como para poder completar su misión.



"Ahora estamos preparándonos para una gran acción. Hasta que llegue ese momento nos mantendremos en silencio, como la calma antes de la tempestad", explicó Cheollima con el estilo críptico que caracteriza los mensajes que publica en su web.