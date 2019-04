Lucero responde a Gaby Spanic luego de que la llamara "envidiosa"







02/04/2019 - 10:12:53

Quien.- Luego de que la actriz Gabriela Spanic confirmara que el audio que circuló en el tacha de "envidiosa" a Lucero es real, la cantante ha declarado que no entiende el origen de estas supuestas diferencias con su antagonista en la telenovela "Soy tu dueña", transmitida en 2010.



“La verdad es que no he oído el audio. Hasta donde yo me acuerdo nos llevábamos bien en la novela y en las grabaciones, todo siempre con respeto. No sé ya después qué pasó, ahora sí que habría que preguntarle a ella, no sé si no le caigo bien”, declaró en conferencia de prensa la exposa de Manuel Mijares.





Ante la prensa, Lucero subrayó que ella es una mujer muy afortunada como para sentir envidia de alguna de sus compañeras del medio del espectáculo.



“La verdad es que afortunadamente nunca he sentido envidia de nadie, nunca. Me gusta que la gente tenga éxito, dinero, fama, belleza, trabajo. No creo que pudiera envidiar nada porque afortunadamente siempre, desde hace muchos años, soy como si fuera una consentida de Dios. Me siento muy bendecida por él, todas las cosas que tengo en mi vida a nivel personal, profesional… son maravillosas. No podría envidiar nada de nadie”, explicó.



Hace unos días Gaby Spanic confirmó la veracidad del audio que dijo fue filtrado por algunas de sus "amigas": “Lamentablemente confié en unas amigas que venían aquí a la casa que yo les abrí las puertas de mi casa, de mi corazón, mi confianza. Son brasileñas ellas. Me están amenazando con mandar más audios… De verdad que son gente que yo pensé que eran inteligentes porque supuestamente son graduadas y todo y son bien mayorcitas, pero bueno”, declaró.