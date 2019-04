Voy acercándome al vacío: la confesión de Armando Vega-Gil semanas antes de su muerte







02/04/2019 - 10:07:50

Infobae.- "Estoy en un momento muy frágil, vivo al día, como que voy acercándome al vacío, espero que no se desplome todo", confesó el músico Armando Vega-Gil, integrante de Botellita de Jerez, semanas antes de su muerte.



El bajista de la banda ofreció una de sus últimas entrevistas al periódico Milenio, en donde habló de su infancia, los inicios de Botellita y también de su paternidad.



"Siento que vienen tiempos oscuros, difíciles económicamente", aseguró, aunque más adelante dijo que aun cuando sentía que se acercaba al vacío, no se estaba preocupado o angustiado. "Ahora el punto de referencia es mi hijo por encima de todo y trato de ser lo más congruente, constante, amoroso y creativo como papá".





En la charla, realizada el pasado 6 de marzo, Vega-Gil aseguró que la paternidad era su prioridad. "Quiero estar sano para estar con mi chamaco". También se mostraba animado por la próxima publicación de dos novelas suyas.



Vega-Gil recordó que su infancia no había sido feliz. "Llena de carencias, mediano encierro y ausencia del padre. Era muy retraído, aislado del mundo, jugaba solito y me costó trabajo romper con eso".



Una maestra de literatura le dejó leer la Divina Comedia y quiso ser como Dante Alighieri, pero "siempre dejé que la vida me arrastrara y estudié matemáticas". Recordó también que cuando decidió hacer una banda con Sergio Arau había temor, pero ninguna duda.



Parece que la relación con su padre no fue fácil, pues fue hasta que lo vio en un concierto de Botellita en el Teatro Metropólitan "que se dio cuenta de que no era un fracasado como muchas veces me dijo".



"A quien quiera hacer una reconstrucción de mi vida le va a ser muy difícil, porque no voy a dejar archivos, pero está bien para que mi hijo no sea como otros que venden el legado de sus padres".



La trágica muerte de Armando Vega-Gil



El músico de Botellita de Jerez impactó esta semana en todos los medios mexicanos primero cuando publicó una nota suicida vía Twitter.



Vega-Gil supo que había sido acusado en el movimiento #MeTooMúsicosMexicanos de haber acosado a una adolescente de 13 años, hace más de una década.



El bajista de Botellita de Jerez aseguró que la acusación era falsa, pero dijo que no habría forma de defenderse en redes sociales.





"En fin, es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no hay salida. Sé que en redes no tengo manera de abogar por mí, cualquier cosa que diga será usada en mi contra…Sólo quiero dejar limpio el camino que transite mi hijo en el futuro".



Horas después de publicar el mensaje fue hallado sin vida.