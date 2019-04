Aguilera denuncia que quisieron sugerirle designaciones arbitrales







02/04/2019 - 07:51:58

El País.- Hebert Aguilera, hasta la anterior semana vicepresidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, denunció que hubo dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que quisieron sugerirle designar a árbitros para dirigir los partidos de la División Profesional.



“Me llamaron algunos dirigentes y me dijeron que si había la posibilidad de colocar a este árbitro para un partido. Les dije que había una decisión técnica que debía respetar. Eso no les gusto”, declaró Aguilera al programa Gente de Fútbol de Santa Cruz.



Con la salida de Marcelo Ortubé de dicha comisión, Aguilera junto a Víctor Balderrama quedaron al mando y trataron de implementar un proyecto en el cual figuraba la capacitación a los jueces y dar paso a nuevos valores, pero encontró resistencia de parte de un sector de la dirigencia.



“Vimos a los árbitros jóvenes y algunos respondieron, quiere decir que tenemos gente, pero (los dirigentes) no quieren trabajar con esa gente y no puedes estar en un lugar donde no quieren hacer las cosas”, agregó Aguilera, quien también se desempeña como asesor de árbitros en la Conmebol.



Aguilera, de 54 años, reconoció que hubo errores arbitrales en su período de trabajo, que destacó por hacer debutar a ocho árbitros centrales y cerca de una veintena de árbitros asistentes. Entretanto, uno de los motivos de su salida fue el rechazo a los pedidos de los dirigentes, cuyas identidades dará a conocer cuando llegue el momento y ante las instancias que él considere.



“Quisieron sugerirme algunas designaciones y les corte de entrada y les dije que si seguían así me iba a salir. Lo dejaron y esperaron en cualquier momento y me sacaron de esa forma”, explicó Aguilera, reemplazado por Pedro Saucedo, Epifanio Terrazas y Javier Bustillos, quienes fueron posesionados la anterior semana en Cochabamba.



Desde su experiencia, Aguilera comentó, por otro lado, que el video arbitraje (VAR) no resolverá los problemas dentro del país, tampoco el cambió de los miembros de la Comisión Nacional de Arbitraje.