Para no faltar, Destroyers y Oriente en fecha doble





02/04/2019 - 07:50:55

El Día.- Una fecha doble para disfrutar es la que se vivirá mañana en el estadio "Tahuichi" Aguilera, cuando Destroyers y Oriente Petrolero auspicien de local ante Bolívar y Real Potosí, respectivamente. El primer partido en el cual los "canarios" enfrentarán a la academia paceña comenzará a partir de las 18:00, en tanto que desde las 20:30, los "albiverdes" intentarán sumar otra victoria ante el cuadro potosino.



Fecha doble confirmada. La dirigencia de Oriente Petrolero anunció de manera oficial en la jornada de ayer, que el partido ante Real Potosí que se tenía previsto jugar en Warnes, se trasladaba de escenario para disputarse en el estadio "Tahuichi" Aguilera, conformando la fecha doble dado que Destroyers enfrentará a Bolívar a primera hora.



“Llegamos a un acuerdo con la División Profesional y con Destroyers, haremos fecha doble el miércoles en el Tahuichi. Hacer esto es favorable para nosotros, porque al hincha se le dificulta asistir a Warnes entre semana, esto resulta beneficioso para ambos clubes cruceños, esperemos que vayan hinchas de los cuatro equipos, esperando llenar el Tahuichi, serán dos partidos por el precio de uno”, anunció el presidente de Oriente, Yimmi Montaño.



"Canarios" obligados a ganar. A primera hora, Destroyers tendrá la difícil misión de obtener un triunfo de cualquier forma, en el duelo que tendrá ante Bolívar, para reponerse de la derrota ante Blooming en fin de semana. La victoria es imperiosa para los "canarios" para no seguir cayendo en las posiciones.



Para este cotejo, el técnico Guimaraes no podrá contar con los jugadores Diego Paz y Deni Bejarano, por expulsión, además de Rodrigo Rodríguez, a quien le puede caer un castigo de más de dos partidos; pero en contrapartida, puede tener el retorno en el primer plantel de Roly Sejas y José Rodríguez, quienes cumplieron con sus respectivas sanciones.



"Albiverdes" quieren otro triunfo. Por su parte, Oriente será el encargado de cerrar la fecha doble ante el elenco "lila". El plantel "refinero" retomó los entrenamientos en la jornada de ayer con una sesión de ejercicios livianos y de regeneración, y para hoy se espera que el técnico Mauricio Soria defina el once titular. El portero Romel Quiñónez y el defensor Mario Cuéllar esperan ser tomados en cuenta para este compromiso.