En Achumani hacen mea culpa y piensan en Royal Pari







02/04/2019 - 07:49:50

El Diario.- Amargura en The Strongest. Ayer se vivió un ambiente distinto en el Complejo de Achumani. La derrota frente a Aurora (2-1), caló hondo en los jugadores del tigre. Algunos hacen un mea culpa, mientras que el resto intenta pensar que el jueves se debe ganar sí o sí a Royal Pari, en el estadio Hernando Siles.



“Los responsables somos los que estábamos dentro de la cancha, porque lo perdimos nosotros, nadie más es responsable, así que lo asumimos. Y creo que en las buenas y en las malas siempre hay que estar juntos, hoy más que nunca”, dijo el mediocampista Walter Veizaga.



El entrenador atigrado, Pablo Escobar, de igual manera se echó la culpa por el rendimiento que tuvieron sus jugadores el pasado domingo.



Veizaga agregó que, “la mejor manera para ganar creo que es ser muy inteligentes, así que seguramente estos días lo vamos a analizar concientemente, vamos a hablar bastante de lo que nos pasó, porque nos duele y tenemos que corregir los errores que se cometieron y que nos están costando partidos”.



Por su parte, el mediocampista Ramiro Vaca prefirió pensar en los próximos encuentros para sacar victorias y acercarse a los dos punteros (Nacional Potosí y Blooming), del campeonato local. “Es un resultado que golpea anímicamente, pero el jueves tenemos un cotejo importante, debemos sacar las tres unidades. Tenemos toda la segunda ronda y hay margen para achicar la diferencia y vamos pelear en todos los partidos. Es difícil de entender (lo que sucedió el domingo), debemos corregir los errores, no podemos lamentarnos mucho tiempo porque hay otros partidos”, dijo Vaca.



El plantel atigrado realizó ayer una sesión de espacio reducido para los jugadores que no estuvieron el domingo, mientras que los titulares hicieron una labor regenerativa para soltar las cargas del partido contra Aurora, en Cochabamba.