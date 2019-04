Juan Guaidó: No existe ningún tipo de allanamiento





01/04/2019 - 19:18:50

El Nacional.- El presidente encargado Juan Guaidó dijo que no existe allanamiento a su inmunidad parlamentaria por parte del Tribunal Supremo de Justicia; indicó que se trata de una medida que carece de valor.



"No hay ningún tipo de allanamiento, porque ni siquiera lo decretaron ellos. No hay ningún tipo de valor. Esto es persecución, significa asesinato político, pero vamos a seguir avanzando en la ruta por la libertad", dijo Guaidó luego de que el TSJ solicitó este lunes en la tarde que le allanaran la inmunidad parlamentaria.



También se refirió a la solicitud de “inhabilitación” introducida por el oficialista Elvis Amoroso ante el Tribunal Supremo de Justicia.



“No hay inhabilitación porque no tienen competencia, esta lucha vale el esfuerzo de nuestro pueblo”, indicó Guaidó en un acto político en la parroquia San Bernardino de Caracas.



El mandatario afirmó que el régimen de Maduro puede hacer lo que desee con su solicitud de inhabilitación y que no tiene miedo.



"Los que tienen miedo son los que usan las armas, y lanzan gases. Pueden agarrar su inhabilitación y hacer lo que quieran. No tenemos miedo", añadió.