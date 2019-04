Palestina llama a consultas a su embajador en Brasil







01/04/2019 - 19:14:48

Agencia Brasil.- El presidente Jair Bolsonaro habló este lunes (1) sobre la reacción de palestinos ante la apertura de una oficina de negocios de Brasil en Jerusalén. “Es su derecho quejarse”, dijo.



Bolsonaro se encuentra de visita oficial en Israel y ayer (31) anunció la instalación de una nueva representación comercial en ese país.

Tras el anuncio, el Estado de Palestina llamó a consultas a su embajador en Brasil, Ibrahim Alzeben, y considera una respuesta a la medida del gobierno brasileño.

Ubicación



La Embajada brasileña en Israel está ubicada en Tel Aviv y el gobierno considera trasladarla a Jerusalén. Según Bolsonaro, esta transición debe hacerse con calma y siempre manteniendo contacto con otros países.



“Lo que quiero es que se respete la autonomía de Israel. Si yo abriera hoy las negociaciones con Israel, pondría la embajada en Jerusalén. Sin embargo, no quiero ofender a nadie, aunque queremos que respeten nuestra autonomía”, dijo.



La ciudad de Jerusalén está en el centro de los enfrentamientos y disputas entre palestinos e israelíes, ya que ambos reclaman el lugar como sagrado. Para evitar el empeoramiento de la situación, los países consideran Tel Aviv la capital administrativa de Israel, donde se encuentran las representaciones diplomáticas internacionales.



Proceso



En Brasilia, el presidente interino Hamilton Mourão dijo que la apertura de una oficina brasileña en Jerusalén no significa que Brasil la reconozca como capital. “Es algo que no tiene nada que ver con diplomacia, sino con dar un paso intermedio hacia la decisión inicial del presidente de trasladar la embajada.



Acerca de la decisión del Estado de Palestina de llamar a consultas su embajador, Mourão dijo que se trata de un método de presión diplomática y que el embajador podría regresar a Brasil.



“Una vez que comprendan que no cambiamos nuestra visión diplomática en cuanto a la necesidad de que palestinos e israelíes tengan una coexistencia pacífica en esa región, como ha venido apoyando Brasil desde 1947, ya no tendremos problemas”, dijo.