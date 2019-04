Alemania quiere impulsar electromovilidad con más puntos de recarga







01/04/2019 - 19:12:15

Berlín, (DPA) - El ministro alemán de Transporte, Andreas Scheuer, quiere aumentar la proporción de autos eléctricos con un programa para promocionar las estaciones de recarga privadas y pidió 1.000 millones de euros (1.123 millones de dolares) adicionales para el presupuesto de 2020, según dijo al diario "Bild am Sonntag" de hoy.



"Queremos financiar para los ciudadanos hasta la mitad de las estaciones de carga y su instalación en los propios garajes. Para eso necesitamos de inmediato 1.000 millones de euros que deben estar incluidos en el presupuesto federal", indicó al rotativo.



De acuerdo con el ministerio, entre un 75 y un 85 por ciento carga sus autos eléctricos en casa o en el lugar de trabajo. Por eso el Estado quiere asumir hasta el 50 por ciento de los costos en la ampliación de la red de estaciones de recarga privadas y comerciales.



Uno de los grandes obstáculos actuales para que haya más autos eléctricos es que no hay estaciones de recarga como para cubrir todos los puntos necesarios.



El empleo masivo de autos eléctricos es importante para que Alemania pueda cumplir sus objetivos climáticos en relación al tráfico para 2030. Scheuer había anunciado el viernes como primera medida para la protección del clima un paquete de leyes para la infraestructura de recarga.



El partido de Los Verdes y la Federación Alemana de Industrias de Energía y Agua (BDEW) saludaron el anuncio de Scheuer pero pidieron dar más pasos.



El vicepresidente del grupo parlamentario de Los Verdes, Oliver Krischer, dijo: "Más importante que el financiamiento sería que el Gobierno federal elimine de una vez los obstáculos burocráticos para las estaciones de recarga en garajes subterráneos y estacionamientos. El ministro de (Interior y) Construcción, (Horst) Seehofer, no está hasta el día de hoy en condiciones de aplicar las medidas de la UE que prevén una cantidad mínima de puntos de recarga en estacionamientos", dijo.



El presidente de la gerencia principal de la BDEW, Stefan Kapferer, pidió: "Para que los incentivos previstos realmente fluyan hay que asegurar que cada arrendatario y cada dueño de una vivienda pueda construir la estación de recarga cuando quiera y garantice la financiación. En este aspecto tiene que actuar de una vez la ministra federal (Katarina) Barley para que sean adecuadas las leyes de alquiler y posesión de vivienda".



De acuerdo con la BDEW, había a fines de 2018 en Alemania más de 16.100 puntos de recarga, de los cuales el 12 por ciento eran puntos de recarga rápidos. El Ministerio de Economía habló de unas 8.000 estaciones de recarga públicas en todo el país.