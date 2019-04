Quiroga critica pelea entre opositores y pide que no ayuden al MAS





El País.- El expresidente Jorge Tuto Quiroga criticó este lunes la pelea entre los opositores respecto a los gastos de la vocería en la demanda marítima y pidió a estos que no ayuden al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a la candidatura del presidente Evo Morales.



“Me duele profundamente y me preocupa ver que energías de algunos opositores se las dedican no a cuestionar a un régimen abusivo y corrupto, sino a tirarse piedras los unos a los otros”, aseguró la exautoridad.



Quiroga explicó que desde el 23 de marzo los candidatos que están en carrera para las elecciones generales están más dedicados a criticarse entre ellos e interponer procesos penales que a cuestionar al régimen prorroguista del presidente Morales.



“Mi única recomendación a aquellos que han entrado al proceso electoral (…) es que no ayuden al MAS, que no ayuden a Evo Morales”, destacó.



Las declaraciones de Quiroga se dieron luego de que los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe dieron a conocer, a partir de la información proporcionada por la Cancillería, que el expresidente y candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, recibió más de Bs 1 millón durante su labor como vocero de la causa marítima.



Ante esa denuncia, Mesa interpuso un juicio contra ambos legisladores por los delitos de difamación e injurias. Explicó que no recibió sueldo por su tarea como portavoz, pero que sí recibió recursos económicos para cubrir pasajes, alojamiento y alimentación para sus viajes en misión especial.



Mesa resaltó que los datos presentados “de una causa nacional que debiera estar por encima de cualquier consideración” tienen fines electorales.



Respecto a la denuncia interpuesta por Mesa, los diputados indicaron que no tienen miedo.



Por ello, Quiroga insistió en que el enemigo es la “tiranía abusiva, corrupta y delincuencial y criminal” del mandatario. Sin embargo, aseveró que ve que la energía de muchas fuerzas opositoras se dedican a criticarse e iniciarse juicios.



En la misma línea de Quiroga, el diputado Amilcar Barral acusó a sus excompañeros de Unidad Nacional de ser “funcionales al MAS”, que después de su “transfugio político”, por su alianza con Bolivia dice No, publicaron un informe con un interés totalmente electoral, para dividir a la oposición.