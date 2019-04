Romero: Informe de EEUU sobre narcotráfico es contradictorio porque reconoce logros y dice que Bolivia no ha cumplido





01/04/2019 - 18:29:43

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ratificó el lunes que Estados Unidos no tiene autoridad ni competencia para decidir qué país cumple o no en la lucha contra las drogas y aseguró que el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) denominado "Estrategia Internacional de Control de Narcóticos" tiene conclusiones contradictorias y sesgo político, porque reconoce los avances y logros de Bolivia y después dice que no cumple.



Romero afirmó que ese informe es parcializado y utilizado políticamente, aunque inicialmente da la impresión de que fue elaborado técnicamente.



"El informe de EEUU es contradictorio, ellos dicen que Bolivia ha avanzado en reducción de cultivos de coca, dicen que el país que menos potencial de producción de cocaína tiene, a la luz de sus resultados en materia de reducción de cultivos, es Bolivia frente a Colombia y Perú", explicó el Ministro de Gobierno.



Según fuentes institucionales, la descertificación unilateral de la Casa Blanca se aplicó solamente a Bolivia y Venezuela.



Para Romero, Bolivia ya está acostumbrada a ese tipo de informes, que no reflejan los verdaderos resultados de la lucha antidroga boliviana que es reconocida por organismos internacionales desde hace varios años.



"Nuestros resultados son contundentes, reconocidos por organismos internacionales como la UNODC, Unión Europea, Jife (...) por tanto, estos informes que representan cada año no tienen ninguna incidencia, porque la percepción de la comunidad internacional es diferente", fundamentó.