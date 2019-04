Venezuela: Retiran fuero parlamentario de Juan Guaidó por desacato







VOA.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela informó este martes que fue allanada la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional y presidente interno del país.



El anuncio lo realizó el presidente del TSJ, Maikel Moreno, argumentando desacato por haber salido del territorio nacional sin atender la orden de prohibición de salida en su contra emitida el 29 de enero.



Guaidó salió del país pasado 22 de febrero en una gira latinoamericana por la región que lo llevó a Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú y Ecuador; además de encontrarse con el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, en la reunión del Grupo de Lima en Bogotá.



Al regresar, fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el más importante del país, por parte del cuerpo diplomático y cientos de ciudadanos.



“Es público y notorio que el TSJ le acordó unas medidas al ciudadano Juan Guaidó, como la prohibición de salida, y es público, notorio y comunicacional que el ciudadano Guaidó quebrantó esta medida”, indicó Moreno



El máximo tribunal del país sudamericano declaró al líder opositor en flagrancia y ordenó al Ministerio Público que continuara la investigación para su enjuiciamiento.



Además de ratificar la prohibición de salida del país y las otras medidas emitidas por el TSJ meses atrás, también le fue impuesta una multa por 240.000 bolívares, unos 75 dólares aproximadamente.



Según la constitución venezolana, la Asamblea Nacional debe primero autorizar al TSJ para que sea detenido y enjuciado algunos de sus miembros, a menos, como es el caso según Moreno, de que sea agarrado en flagrancia.



A pesar de esa excepción, Moreno ordenó remitir copia de la sentencia al presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, para que se le sea allanada la inmunidad a Guaidó.



La ANC no es reconocida por el parlamento, la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional al considerar que no es un órgano democráticamente electo.



Según la diputada Delsa Solórzono, una de las primeras en reaccionar, la inmunidad parlamentaria "es una institución creada para proteger al pueblo en su elección y garantizar que su diputado pueda realizar la labor para la que fue electo", explicó en su cuenta de Twitter.



La legisladora indicó que al parlamento ser el único que puede calificar a sus miembros y no proveer su autorización, esta sentencia del TSJ es nula "de nulidad absoluta por provenir de una autoridad usurpada" y no se podría considerara allanada la inmunidad del líder opositor.



Guaidó ya había sido inhabilitado por la Contraloría del país el pasado jueves para poder ejercer cargos públicos por 15 años por "ocultar o falsear" datos de la declaración jurada sobre su patrimonio, así como de recibir dinero de organismos internacionales y nacionales "sin justificar".



El presidente interino desestimó esta medida.



El líder opositor se proclamó presidente interino del país el pasado 23 enero al no reconocer el segundo periodo presidencial de Nicolás Maduro, a quien considera un usurpador, por considerar que las elecciones presidenciales donde resultó electo no contaron con los estándares nacionales e internacionales necesarios.



Su presidencia es respaldada por EE.UU., la mayoría de los países de la región y gran parte de Europa.



Esta nueva medida de las instituciones venezolana, afectas al gobierno en disputa, abre el camino a un posible enjuiciamiento ordinario a Guaidó por presuntos delitos que van desde vínculos con hechos de violencia ocurridos en enero y hasta señalamientos del presidente en disputa Nicolás Maduro de buscar sacarlo del poder.