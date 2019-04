La policía de Nueva York investiga al ilusionista David Blaine por denuncias de abuso sexual







01/04/2019 - 17:25:33

Infobae.- La Policía de Nueva York investiga las querellas de presunto abuso sexual presentadas por dos mujeres contra el conocido ilusionista estadounidense David Blaine, uno de los cuales podría haber prescrito, de acuerdo con un agente vinculado con el caso.



El agente, al que no se identifica, aseguró al diario Daily Beast que oficiales de la Unidad de Víctimas Especiales ya tomaron declaración a las dos mujeres y que al menos uno de los casos podría haber prescrito por el tiempo que ha transcurrido.



La presunta víctima asegura que Blaine la agredió sexualmente en su apartamento en el distrito de Manhattan en 1998, de acuerdo con una persona familiarizada con la querella, según el medio.



El Daily Beast indica además que el Departamento de Policía declinó comentar sobre la investigación pero indicó al diario en un comunicado a través de su portavoz, Phil Walzak, que se toman "muy en serio los casos de violación y abuso sexual".





El medio indica además que el ilusionista, de 45 años, que nació en Nueva York pero creció en el vecino Nueva Jersey, no ha sido acusado de ningún crimen.



Blaine aseguró al periódico que no hará comentarios y que la policía no se ha comunicado con él.



Recuerda el rotativo que ya la exmodelo Natasha Prince alegó que Blaine la había violado en la ciudad de Londres en el 2004, lo que él ha negado.





Agrega que detectives de Scotland Yard le entrevistaron y que luego de haber hecho una investigación no tomaron acción en su contra.



Blaine es conocido por sus actos en la calle y ganó popularidad cuando en 1999 fue enterrado vivo y permaneció en un ataúd de cristal durante siete días sin agua ni comida.



En 2003 acaparó titulares de la prensa internacional cuando permaneció suspendido nueve metros en el aire en una caja transparente durante 44 días sobre el río Támesis, en el Reino Unido. En Nueva York también ha realizado varias hazañas. En junio tiene previsto realizar una gira en el Reino Unido e Irlanda.