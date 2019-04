¿Justin Bieber y Hailey Baldwin anuncian que serán papás?







01/04/2019 - 17:18:06

Quien.- Justin Bieber anunció este lunes que se convertirá en papá al lado de su esposa, la modelo Hailey Baldwin.



El canadiense compartió la imagen de un ultrasonido con fecha del 2 de febrero de 2019 despertando así la emoción de sus fans.





Aunque en un principio se creyó que se trataba de una broma por April Fools" Day (día de los Inocentes en Estados Unidos y algunos países de Europa), el cantante compartió después otras fotografías de la revisión médica de su esposa.



“Por si creían que se trataba de una broma de April Fools”, añadió junto a la imagen de Hailey en un consultorio médico.



Aunque la pareja no ha compartido detalles del embarazo, para nadie era un secreto que ya buscaban un bebé.



"He leído muchos mensajes suyos en los que me dicen que quieren un nuevo álbum. Llevo saliendo de gira durante toda mi vida como adolescente y veinteañero. Al final me di cuenta, y seguro que ustedes también lo vieron, de que no era feliz durante mi última gira y no me merezco algo así, y ustedes tampoco. Pagan para disfrutar de un concierto divertido y lleno de energía, y al final de ese tour yo ya no era capaz a nivel emocional de ofrecerles esa experiencia. He estado explorando y buscando, probando y equivocándome, como hacemos la gran mayoría de nosotros, y ahora estoy concentrado en solucionar algunos de los problemas que tengo muy arraigados, como seguro que le sucede a otras personas, para asegurarme de que no vuelva a desmoronarme, y poder así mantener mi matrimonio a flote y convertirme en el padre que quiero ser. La música es muy importante para mí, pero nada lo es más que mi familia y mi salud", ha explicado el cantante en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram", compartió hace unos días en Instagram.