Se suicida Armando Vega Gil, de Botellita de Jerez, tras acusación de #MeToo







01/04/2019 - 17:16:03

Quien.- Esta mañana, la banda de rock mexicana Botellita de Jerez informó a través de redes sociales el fallecimiento de Armando Vega Gil, fundador y bajista de la agrupación.



“Con un inmenso pesar, comunicamos que nuestro compañero @ArmandoVegaGil falleció la madrugada de hoy. Nos encontramos procesando esta noticia y haciendo los trámites correspondientes. Descansa en paz hermanito”, escribieron los integrantes del grupo.

Horas antes, el propio Armando publicó en Twitter sus intenciones de quitarse la vida luego de que una chica lo denunciara en la cuenta de #MeTooMusicosMexicanos, creada para denunciar acosos y abusos en la industria musical y en la que han reducido nombres como León Larregui.





En el tuit en el que anuncia su suicidio, Armando relata que esta chica lo acusó de haberla acosado y abusado cuando ella tenía 13 años, “lo cual hace que esto se vuelva grave, muy grave”.



Armando aseguró antes de morir que la denuncia es completamente falsa. “No de mis oficios más importantes es escribir y cantar para chicos, además, soy padre de familia. Siempre me he esforzado por la defensa a los derechos universales de los niños, estoy en contra de su explotación y maltrato”.



Aunque el bajista de Botellita de Jerez reconoció que quien lanzó la acusación está en todo el derecho de hacerlo, que lo haya señalado a él puso en entredicho su carrera.



“Es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no hay salida. Sé que en redes no tengo manera de abogar por mí, cualquier cosa que diga será usada en mi contra”.



El músico lamentó el daño que su suicidio le causará a su hijo. “Debo aclarar que mi muerte no es una confesión de culpabilidad, todo lo contrario, es una radical declaración de inocencia; sólo quiero dejar limpio el camino que transite mi hijo en el futuro. Su orfandad es una manera terrible de violentarlo, pero más vale un final terrible que un terror sin final. La única salida que veo frente a mí es la del suicidio, así que me decido por ella”.



De acuerdo con el diario Publimetro, el post con la acusación en contra de Armando fue borrado.