Gmail cumple 15 años y llega con novedades: cómo usar las nuevas herramientas







01/04/2019 - 15:30:30

Infobae.- Hoy se cumplen 15 años desde el lanzamiento de Gmail y con este nuevo aniversario llegan novedades al correo de Google.



La primera de ella es la función Composición inteligente o Smart Compose que sugiere cómo autocompletar el correo a medida que se está escribiendo. Esta herramienta, que se presentó el año pasado en el evento anual de desarrolladores y que ya estaba disponible en navegadores de escritorio y algunos dispositivos, ahora llega a todos los móviles con Android. Y pronto desembarcará también en iOS, aunque no se anunció la fecha específica aún.





Según cuenta la empresa en el blog oficial donde hizo este anuncio, la función le permite ahorrar a las personas la escritura de mil millones de caracteres cada semana. Esta herramienta, que está potenciada por inteligencia artificial, favorece la productividad porque ahorra tiempo.



La otra novedad es que Smart Compose no sólo estará disponible en inglés sino que también se podrá usar en español, francés, italiano y portugués. Y otro detalle es que sumará nuevas sugerencias a la hora de escribir: no sólo recomendará palabras, sino frases completas, según el contenido del mail. Y hasta adaptará las recomendaciones a la forma de saludar que tiene habitualmente el usuario.



Planificar envíos



Otra novedad es la posibilidad de planificar el envío de correos. Esta función que, hasta ahora, sólo se podía utilizar recurriendo a servicios de terceros, ahora está integrada a Gmail.



Para utilizarla basta con escribir el correo y, cuando se presione sobre "Enviar" se desplegará un menú donde se podrá optar por la opción de programar el envío. Desde allí se podrá elegir día y horario.



Esto se suma a otras novedades recientes como la posibilidad de agendar una reunión, completar un cuestionario o responder un hilo en Docs desde el mismo mensaje de Gmail, y sin tener que salir y abrir otra pestaña.



Cabe recordar que hace un año hubo una actualización completa de este servicio que incluyó la incorporación de varias herramientas como las alertas, la posibilidad de ver correos offline y también de generar correos con fecha de expiración para que, pasada esa fecha, se autodestruyan de manera automática.



Así como llegan novedades a Gmail, también llega la despedida de algunos servicios de Google que no tuvieron el éxito esperado, como Google + que mañana dejará de estar activo, tal como se viene anticipando.