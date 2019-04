Cada vez que me he acostado con una mujer, me he vuelto loca: la confesión de la cantante Mónica Naranjo





01/04/2019 - 15:18:47

Infobae.- La cantante española Mónica Naranjo ha decidido hablar abiertamente de su sexualidad, y sobre todo, su postura de apoyo absoluto al colectivo de la diversidad sexual en el mundo.



En un video para anunciar su participación en el desfile del Orgullo LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual) el próximo 6 de julio en Madrid, dijo:



"Hace muchísimos años, en un programa de televisión escuché a una señora con cara de pocos amigos que decía que los homosexuales estábamos enfermos. Yo la verdad es me quedé muy pensativa recordando lo que había dicho esta señora por la noche, y caí en la cuenta de que tenía razón, porque yo cada vez que me he acostado con una mujer, me he vuelto loca. Así que feliz "pride" (orgullo), allí estaré con todos vosotros", dijo en el video publicado en Instagram.



Cuando compartió el clip en su red social, aprovechó para decir que este año cumple 25 años de carrera, "pero hay una celebración mucho más importante que la mía… Hace 50 años en un pequeño bar de Greenwich Village, el Stonewall; la comunidad LGBT empezó a organizarse para luchar por el derecho a amar de forma libre….



"Y creo que en estos tiempos que vivimos, alguien como yo tiene que dar un paso al frente. Hace unos meses pedí personalmente que me gustaría ser la pregonera el día del Orgullo, y como siempre mi comunidad me ha recibido con el mayor de los cariños. Un afecto tan grande que no creo que nunca pueda devolver. Gracias por dejarme ser vuestra pregonera y por celebrar este día con vosotros. Hoy más que nunca, la equidistancia no sirve. #orgullo2019″.



Desde que inició su carrera musical en los años 90, Mónica Naranjo fue una artista provocadora. Desde 1994 colocó éxitos en la radio como "El amor coloca" y "Solo se vive una vez".



Su voz y su imagen con el pelo bicolor la distinguió de inmediato, aunque ella recuerda que el público le miraban la garganta para encontrar la "manzana de Adán", pues "toda la gente se pensaba que era un hombre".



En el verano del 2018 se separó de su marido y representante Óscar Tarruella luego de 16 años de relación. Antes estuvo casada con su productor Cristóbal Sánsano.



Ya había hablado de su bisexualidad



En febrero de 2019 habló en un programa de la cadena Mediaset sobre sus relaciones con "señoras" que la han querido muchísimo.



Dijo que aunque el cariño ha sido recíproco, "energéticamente" no funciona con una mujer. Aunque los medios destacaron la novedad de sus declaraciones, ella luego contó a El País que estaba sorprendida por la repercusión de sus declaraciones.



"Siempre lo he dicho. Nunca me he escondido a la hora de hablar de sexualidad. ¿Dónde os metíais los periodistas? Yo soy una de las mayores defensoras del colectivo LGBT… ¿cómo iba a ocultar algo así?".



Relató que desde pequeña vivió en un entorno de libertad, en el que podía contarle a su madre que le gustaban los chicos y las chicas. "Pues genial, hija, respondía ella. Al final te enamoras de las personas".



A principios de marzo también contó al diario español que está abierta al amor, pero no al sexo ocasional. "Lo que no he hecho con 20 años no lo voy a hacer ahora. Soy de conocer a alguien que me lo mueva todo, por su conversación, sonrisa, sentido del humor".





