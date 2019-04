La caída de un meteorito creó una bola de fuego verde que iluminó la noche en Florida







01/04/2019 - 15:17:09

Infobae.- "¡¿Qué demonios es eso?!", así reaccionó un residente de Tallahassee al norte de Florida cuando una bola de fuego verde iluminó la noche del sábado. No fue el único que la vio.



Distintos reportes en video que circularon rápidamente en redes sociales dieron cuenta del fenómeno y antes de que comenzaran las especulaciones, las autoridades confirmaron que se trató de la caída de un meteorito.



Alrededor de las 11:52 pm tiempo local, la roca espacial irrumpió en la atmósfera cerca del condado de Taylor, detalló el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés).



El destello del meteorito provocó un brillo tan intenso que los satélites que usualmente rastrean rayos y tormentas eléctricas, lo detectaron.



El NWS publicó una foto del momento en que el sistema de ubicación de rayos GOES, registró al meteorito.



Otra oficina del servicio meteorológico en Charleston, Carolina del Sur, también registró el brillo de la bola de fuego en el cielo. En el sur de Georgia igualmente se reportó el avistamiento.



Residentes de Tallahassee mostraron su asombro en Twitter y otras redes sociales. Una andanada de videos desde diferentes ángulos mostró el espectacular fenómeno.



Jania Kadar y su amiga estaban haciendo labores de limpieza en su jardín después de pasar la tarde del sábado departiendo con amigos, cuando el cielo se iluminó.



"Fue como que alguien encendió las luces del estadio… Levanté la mirada y ahí estaba ese brillo verde, casi se podía ver como si fuera de día", expresó Jania a Florida Today.



"Duró solo un breve instante, unos segundos", agregó. "En el momento en que mi cerebro pensó "¿qué es eso?" se había terminado".



Las autoridades no pudieron confirmar el sitio específico donde cayó el meteorito.



Apenas a inicios de febrero otra roca espacial ingresó a la Tierra por la región causando alarma entre los pobladores.



La oficina del NWS en Key West informó que un meteorito cayó en Cuba causando un estallido, rotura de cristales y una columna de humo.



"Fuertes "explosiones" se escucharon en la tarde de este viernes en la ciudad de Pinar del Río y en municipios de esa provincia como Sandino y San Luis", informó Granma.



Meteoritos: visitantes constantes



Los meteoritos que vagan por el espacio sideral son "restos" de la formación del Sistema Solar. Cuerpos rocosos de tamaños y formas irregulares que orbitan alrededor del Sol. En su mayoría entre las órbitas de Marte y Júpiter, donde está el cinturón de los asteroides.



Cuando escapan del cinturón por un tirón gravitacional son atraídos por otros cuerpos, en este caso, la Tierra.



Su composición varía por tipos de rocas, arcillas. También pueden estar formados por metales como el níquel y el hierro.



La velocidad con la que ingresan a la atmósfera y su descomposición generan la suficiente energía para iluminar la noche brevemente mientras se precipitan a la tierra.



Se estima que caen a la Tierra 60 meteoritos por hora de distintos tamaños. La mayoría se desintegra en la atmósfera alta, lo que los hace imperceptibles para los humanos.