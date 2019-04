Tarija: Ex fiscal departamental, Gilbert Muñoz, es denunciado por enriquecimiento ilícito





01/04/2019 - 12:40:40

El País.- El pasado lunes 25 de febrero, se formalizó una demanda ante el Ministerio Público contra Gilbert Muñoz Ortiz, ex fiscal departamental de Tarija. Dicha demanda alega que cuando este ejercía funciones de Fiscal de Materia Anticorrupción en la gestión 2011, recibió una propiedad de lujo, valuada actualmente en 140.000 dólares y que hasta el momento no hay una explicación lícita de como se obtuvo este inmueble, sin que esta ex autoridad haya incurrido en delitos de enriquecimiento ilícito y beneficios en razón del cargo que ocupaba.



En esta denuncia formal, se indica que el 11 de noviembre del 2011, Rosmery Muñoz Ortiz, compra una casa de 1.566 metros cuadrados con piscina, sauna y quincho en 50.000 dólares al señor Juan Fernando Barthelemy Taborga. Esta compra y venta, llama la atención por el parentesco de la señora Rosmery Muñoz, con Gilbert Muñoz, resultando ser hermanos.



El precio en el cual se adquiere la propiedad, es otro punto en duda que figura en el documento legal presentado. Pues a pesar de estar valuada en 140.000 dólares, la casa se vendió en 50.000 dólares, que se habría comprado con el dinero de una herencia familiar, de la cual se dice que no existe pruebas legales para acreditar su existencia.



También se señala que Gilbert Muñoz habría ejercido funciones de Fiscal de Materia Anticorrupción, en los procesos judiciales que el Ministerio Público le seguía a Mario Cossio Cortez, ex gobernador de Tarija y a sus colaboradores más estrechos, entre los cuales figura el señor Juan Fernando Barthelemy Taborga, quién habría vendido la casa a la hermana de Muñoz.



Actualmente se presume que la casa en cuestión, sería del ex fiscal, ya que vive allí y realiza publicaciones en sus redes sociales identificando el bien inmueble como suyo.



Todos estos puntos expuestos, son los que figuran en la demanda realizada días atrás.