Montaño: Más de 40 municipios implementaron el SUS en Santa Cruz







01/04/2019 - 12:33:48

El Deber.- La ministra de Salud, Gabriela Montaño, confirmó este lunes que 40 municipios de Santa Cruz ya implementaron el Sistema Único de Salud (SUS), pese a que el gobernador Rubén Costas se niegue a firmar el convenio con el Gobierno.



“Un poquito más de 40 municipios de Santa Cruz están aplicando el SUS, en estos municipios el primer y segundo nivel (centros de salud y hospitales con cuatro especialidades básicas) están atendiendo con el SUS. Estos municipios están haciendo el esfuerzo financiero para poder darle a la población la atención gratuita.



La semana pasada, el gobernador cruceño aclaró que están de acuerdo con la incorporación de un seguro de salud que garantice la plena cobertura sanitaria a toda la población, pero no como pretende hacerlo el Gobierno central, que busca ‘avasallar’ los hospitales cruceños, reducir los servicios a los que hay en el resto del país y quedarse con el presupuesto asignado a salud.



La ministra Montaño, en entrevista a radio Patria Nueva, aseguró que leyó un comunicado de la Gobernación de Santa Cruz, del que dijo está "plagado de mentiras’, y detalló uno por uno los tres puntos que observaron al comunicado.



“Primera cosa, el gobernador de Santa Cruz asevera que nosotros (Gobierno) nunca hemos respondido a sus propuestas. Falso, nosotros tenemos tres respuestas hechas al gobernador de Santa Cruz en las que les explicamos porque su propuesta no es factible, y es demagógica además”, explicó la ministra de Salud.



De acuerdo con Montaño, la segunda mentira identificada en el comunicado tiene que ver con que el Gobierno garantice la dotación de ítems para que la Gobernación cruceña garantice la atención gratuita en los hospitales de tercer nivel.



“Falso, ustedes vayan a los hospitales San Juan de Dios, la Maternidad Percy Boland, el Japonés, son hospitales del a Gobernación y no son gratuitos, hace muy poco tiempo han subido más bien los aranceles a la población, lo que costaba Bs 1.000 ahora cuesta Bs 2.500, lejos de acercarse a un seguro de salud gratuito, ellos más bien han incrementado los precios para la atención”, añadió.



“La tercera mentira, nos dicen que nosotros queremos quitarles los recursos a la Gobernación, y usurparle su presupuesto para la salud, falso, que muestren todos los Gobiernos Departamentales donde está funcionando el SUS, que muestren donde nosotros le hemos confiscado un solo centavo de su presupuesto en salud, lo único que pedimos es que lo mantengan o lo aumenten”, informó Montaño.



Este medio intentó comunicarse con el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, para que puedan brindar su versión en cuanto a las acusaciones de la ministra de Salud; sin embargo, la autoridad departamental no atendió al contacto telefónico.



El SUS fue implementado hace un mes, pese a la protesta del sector médico del país. Siete departamentos, a excepción de Santa Cruz y Tarija, firmaron el convenio del SUS.