Los médicos reactivan sus protestas contra el SUS: marcharán este martes







01/04/2019 - 12:31:54

El Día.- Los médicos reactivará, con una marcha a desarrollarse este martes en la noche, sus protestas en contra del Sistema Único de Salud (SUS).



Según la convocatoria, la marcha partirá alrededor de las 18:00 hrs. desde el Hospital Obrero de La Paz.



Los profesionales en salud denuncian que a un mes de la implantación del Sistema Único de Salud (SUS) no se abasteció de medicamentos y menos de insumos a los hospitales de La Paz.



Al respecto, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó que el panorama se complica debido a que el Gobierno no pagó la deuda de 102 millones de bolivianos a los hospitales públicos, por lo que a partir de hoy los contratos de los médicos que se cancelaban con esos recursos no serán renovados.



"De manera injusta se enjuicia a los profesionales, el SUS a un mes de su implementación no hay insumos ni medicamentos, el Gobierno debe 102 millones de bolivianos a los hospitales públicos", denunció Larrea a Radio Fides.



Entretanto, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó que a partir de mañana sostendrá reuniones con los directores de los hospitales de tercer nivel para la implementación del SUS en el departamento de La Paz".



Agregó que a la fecha el SUS tiene dos millones de inscritos y 400 mil personas atendidas.