Cronenbold garantiza el triunfo de Evo Morales en Warnes con el 75% de los votos







01/04/2019 - 12:26:04

Los Tiempos.- El alcalde del municipio de Warnes, en Santa Cruz, Mario Cronenbold, comprometió el triunfo del presidente Evo Morales en esa región con el 75% de los votos en las elecciones generales que se realizarán en octubre.



"Porque el pueblo tiene gratitud, nos hemos comprometido con el hermano Evo Morales que en Warnes se va a ganar en estas elecciones (generales de octubre) con el 75 por ciento, se lo garantizamos porque somos agradecidos", afirmó la autoridad en el acto de inauguración de una Unidad Educativa.



El alcalde destacó las obras inauguradas por el gobierno nacional en ese municipio, sobre todo en tema de puentes, caminos, unidades educativas, entre otros.



"Los que critican ahora son los que no hicieron nada en este país, no transformaron absolutamente nada, lo único que transformaron fueron sus bolsillos, a ser socios y vendieron nuestras empresas a empresas transnacionales, eso no tiene que volver a suceder", apuntó.



Cronenbold recordó que en la elección anterior el partido oficialista ganó los comicios en Warnes con el 63% de los votos, y para las elecciones de octubre de este año esperar superar ese indicador.



"Cuenten con nuestro apoyo, Warnes está firme y eso no va a cambiar", apuntó.