Por qué Apple renuncia al cargador inalámbrico para iPhone que había prometido







01/04/2019 - 11:40:54

BBC.- Apple anunció en 2017 que lanzaría un cargador inalámbrico. Sin embargo ese producto no llegará a salir al mercado.



El cargador, llamado AirPower, consistía de una plataforma que tenía que permitir cargar, a la vez, múltiples dispositivos sin necesidad de enchufarlos.



Pero, por lo que parece, los ingenieros de la compañía no pudieron evitar que este esperado cargador se calentara demasiado.



"Después de mucho esfuerzo, llegamos a la conclusión de que AirPower no alcanzará nuestros altos estándares y cancelamos el proyecto", explicó Apple en un comunicado.



La empresa no dio más detalles del porqué de la decisión.





Sin embargo, el nuevo cargador estuvo envuelto de rumores sobre los problemas que conllevaría desde que se anunció.







En ese momento, Apple aseguró que el cargador, "una solución de carga inalámbrica de primera categoría", se comercializaría en algún momento de 2018.



Pero a finales de ese año, ante la ausencia del producto en el lanzamiento más reciente del iPhone, John Gruber, experto en tecnología y especialmente familiarizado con los productos de Apple, escribió: "Hay ingenieros que cuando observaron el diseño de AirPower ya dijeron que nunca podría funcionar por problemas térmicos".



En un comunicado enviado por correo electrónico a la BBC, Dan Riccio, vicepresidente senior de ingeniería de hardware de Apple, dijo: "Nos disculpamos con los clientes que esperaban este lanzamiento. Seguimos creyendo que el futuro es inalámbrico y estamos comprometidos a impulsar la experiencia inalámbrica".



El producto cancelado podría afectar las ventas de los auriculares inalámbricos de la compañía, los AirPods, que se promocionaron y vendieron con la promesa de que se cargarían con la plataforma AirPower en el futuro.



De hecho, el embalaje de los AirPods contenía un diagrama de cómo funcionaría el cargador AirPower.



Algunos rivales de Apple como Huawei y Samsung ya lanzaron al mercado productos que cargan sus dispositivos de forma inalámbrica.