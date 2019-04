Maduro ordena racionamiento eléctrico en Venezuela por 30 días







01/04/2019 - 10:32:01

Infobae.- Venezuela amanece el lunes en medio de un plan de 30 días de racionamiento eléctrico anunciado por el presidente en disputa Nicolás Maduro, sin que sea clara la solución definitiva de los cortes de energía que siguen afectando a millones de personas y generando protestas.



Maduro anunció su plan el domingo durante una transmisión en cadena de radio y televisión nacional. Incluye el recorte de la jornada laboral hasta las 2.00 p.m. y dijo que a mediados de semana evaluará acerca del reinicio de las actividades escolares.



También ordenó "cuidar la paz" a los llamados "colectivos", -que conforman sus simpatizantes-, y que a menudo disparan indiscriminadamente contra manifestantes para intimidarlos, mientras la policía y los agentes de la Guardia Nacional se mantienen a distancia.



"Los movimientos sociales, los colectivos (...) cívicos militares, vamos junto a los milicianos, a defender la paz de cada barrio, de cada cuadra. No serán los delincuentes, los violentos, los asesinos los que se pongan al frente en contra del pueblo para hacerle más daño", dijo Maduro.



La medida anunciada por Maduro ocurrió tras otro fin de semana sin energía eléctrica, después que se registraron al menos tres nuevos apagones generales, para un total de cinco en el mes, que afectaron la mayoría de los estados y la capital Caracas.



Maduro sostiene que los apagones son "ataques" organizados por Estados Unidos y cuentan con el respaldo del presidente interino, Juan Gaidó. Según dijo el domingo, los apogones del fin de semana se debieron a nuevos "ataques electromagnéticos".



"El 25 de marzo empezó una nueva etapa de ataques cuando ya habíamos restituido el servicio. Ese es el plan de la oposición golpista que quiere generar violencia y caos", dijo Maduro.



El primer apagón que sumió a los venezolanos en la oscuridad y los dejó buscando agua y alimentos para sobrevivir se produjo el pasado 7 de marzo. Desde entonces no se ha restablecido completamente el servicio y la crisis por falta de agua se incrementó.

Guaidó: "La dictadura no tiene cómo resolver la crisis"



Guaidó reaccionó a la medida indicando que se trata de una "farsa" con la que el gobierno de Maduro busca justificar su incapacidad para resolver el problema.



Guaidó sostiene que "no hay sabotaje": "Llevaron el sistema eléctrico a un colapso porque son unos corruptos y ahora no pueden solucionarlo porque son unos incapaces".

Protestas



Venezolanos salieron a protestar el domingo en algunas áreas de la capital, según reportaron agencias de noticias y medios locales. Algunos reaccionaron quemando la basura que suele acumularse en las aceras debido al ineficiente servicio de recolección.



Muchos regresaron rápidamente a sus hogares luego de que miembros de supuestos grupos oficialistas armados, conocidos como "colectivos", fueron vistos recorriendo las principales avenidas de la capital.

"Estamos peleando por la cuestión de la luz, del agua, ya tenemos 20 y pico días sin agua", dijo a Reuters Yofre Gámez, un vendedor informal de 32 años.



"Este problema de la luz, que se va y viene todos los santos días, la ponen por dos horas, la quitan toda una noche, vuelve a llegar al otro día durante media hora nuevamente, la vuelven a quitar y ya estamos cansados de esto", agregó.