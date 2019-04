Claudia Fernández niega estar en campaña: Yo no soy política





01/04/2019 - 07:32:06

Opinión.- La conductora de televisión, Claudia Fernández mediante su cuenta de Facebook negó el domingo, estar en campaña política y ratificó que seguirá "trabajando para mejorar las condiciones de vida de los niños".



"Son siete años que colaboro, entregando el corazón, a los centros de acogida. Y esto no tiene nada que ver con campañas políticas. Yo no soy política. Todos cada día busquemos ser más solidarios", escribió la también esposa del vicepresidente Álvaro García Linera, quien busca su reelección con Evo Morales.en las elecciones del 20 de octubre.



Fernández salió al paso un día después que los medios de comunicación reflejaran su participación en un acto proselitista de entrega de víveres a una fundación, donde tomó la palabra en una transmisión en vivo por el canal estatal. Se encontraba junto al Vicepresidente y su pequeña hija.



"Ratifico que desde donde me encuentre, ya sea como periodista, vecina o esposa. Silenciosamente o con "cobertura mediática" seguiré aportando para que los niños tengan mejores condiciones de vida", manifestó.



Dijo que hace tres semanas dos estudiantes de la carrera de comunicación se acercaron, le contaron sobre el trabajo de la Fundación Nuevo Día, organización que trabaja con los lustra botas, que a su vez necesitaban útiles escolares para 200 niños.



"Esa misma noche conversé con mi esposo para pueda hacer las gestiones correspondientes y colaborar a la fundación. Ayer tuvimos la oportunidad de conocerlos, compartir con ellos. Todo nuestro cariño", dijo a tiempo de agradecer a los padres y madres de los menores dedicados a lustras zapatos.