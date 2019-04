Virginio Lema: No vamos a reconocer a Evo Morales como candidato ni nada





01/04/2019 - 07:30:17

Los Tiempos.- El candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema, observa que el debate de los gastos en la demanda marítima y la pugna en la oposición son una distracción y aseguró que su partido no reconocerá Evo Morales “como candidato ni nada”.



—¿Qué opina de la pugna en la oposición generada por los fondos de la demanda marítima?

—Son temas distractivos, creo que todas las autoridades públicas deben responder a los fondos que usan, pero creo que el expresidente se equivoca en una cosa: en judicializar como lo ha hecho este Gobierno. La pregunta es ¿sólo eso se gastó en la demanda marítima? ¿Quiénes gastaron? Rendir cuentas es una obligación de los políticos. Hoy, los políticos tienen muchos privilegios. Cuando estás en campaña, todas estas cosas parece que suman o restan, pero la gente está esperando saber si podemos hablar de futuro y resolver temas que no se han resuelto, como la salud y la educación, servicios básicos.



—Las encuestas lo ponen en quinto lugar. ¿Cuál es su expectativa?

—Hay grandes ganadores de encuestas que son grandes perdedores de elecciones. Las encuestas hoy dicen que la mitad de los bolivianos no han tomado decisión por quién votar. Pero cómo vas a decir tu voto cuando faltan siete meses para las elecciones. Las propuestas no se han comenzado a discutir. Está bien que hablemos de encuestas, pero sacar una encuesta con tanta anticipación es irresponsable.



—La unidad de la oposición parece ahora imposible.

—Nosotros hemos hecho una propuesta a todos los comités cívicos, plataformas, los candidatos, que generemos la unidad. Venimos diciendo generemos unidad, hagamos un solo frente, se puede generar una unidad verdadera, pero cómo, sáquense las poleras políticas, los egoísmos, esos que dicen que se hace la unidad pero a la cabeza de ellos. Entonces hay que ir a una elección donde participen los candidatos, donde todos los ciudadanos puedan participar. Los que pierdan deberán apoyar al que ha ganado. En eso estamos trabajando.



—¿Qué diferencia a este MNR del de 1952? ¿En qué se diferencia del de 2003?

—Lo mejor que tiene el MNR son las personas. El MNR es un partido histórico que ha transformado el país, no hay una sola revolución donde el MNR no hay participado. Hay dos revoluciones, primero la de 1952 y luego de la recuperación de la democracia en los 80, que es otra revolución. Ahora viene una tercera revolución. Yo nunca voy a hablar mal contra ningún candidato, creo que todos han tenido luces y sombras como el MNR las tuvo. Todos los Gobiernos han hechos cosas buenas y malas.

Tenemos que dejar de pensar en un modelo que ya está acabado, el modelo económico y político que no ha resuelto nada de manera profunda.



—¿Modificaciones en la Constitución Política del Estado (CPE)?

—Muchas. Pero no hacer una nueva CPE, sino un referendo. El próximo 21 de febrero vayamos a votar las propuestas que nosotros vamos a hacer. Va a ser una batería de propuestas que vamos a presentar y, si el pueblo está de acuerdo, lo vamos a implementar.