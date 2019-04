Economía nacional mantiene dependencia de materias primas







El Diario.- Los 13 años de gobierno del presidente Evo Morales avanzó en ciertas áreas sociales, pero en materia económica, la situación no se modificó, la exportación de materias primas se mantiene con 80 por ciento, mientras los no tradicionales ocupan el resto del porcentaje, y la caída de precios de los commodities redujo el crecimiento del país y los recursos, y no se impulsó el cambio de matriz productivo y tampoco empleo formal, según una evaluación de economistas en el tema de la semana en FidesTV.



Los invitados al análisis de la semana, en la emisora local, fueron los economistas Julio Alvarado, Luis Fernando García, Gonzalo Chávez y Alberto Bonadona.



MODELO



Todos coinciden por separado que el modelo económico basado en los altos precios de las materias primas se agotó, y que este redujo a los productores nacionales.



A eso se suma lo que señalaron los industriales, que desde hace unos años atrás se ingresó en un período de desindustrialización, y el porcentaje de aporte al Producto Interno Bruto (PIB) no varió, 15 a 16 por ciento, y más todo lo contrario, tiende a bajar.



Por su parte, Bonadona señaló que el Gobierno se encuentra en una situación difícil, debido a que el crecimiento se basó en materias primas, y el auge de las mismas no fue aprovechado.



Las autoridades deberían haber impulsado la producción y el empleo productivo, para reemplazar la reducción de recursos por la caída de las materias primas.



Estimó que entre 2006 a 2015, ciclo de los precios altos de las materias primas, Bolivia habría recibido alrededor de 60.000 millones de dólares adicionales.



INDICADORES ADVERSOS



Por su parte, Chávez remarcó la desaceleración de la economía a partir de la caída de los precios de las materias primas, sin embargo, señaló que hay dudas del repunte que registró el 2018.



Además, puntualizó que desarrollo y crecimiento son diferentes y las autoridades del sector económico muestran el segundo, mientras en el primero todavía tiene mucho trabajo, ya que los sectores de educación, salud y saneamiento básico, las cifras no son muy buenos.



A eso se suman la reducción de las exportaciones de alrededor de 5.000 millones de dólares, y desde hace tres años, el país registró déficit comercial, y aún no se recupera.



Otro indicador negativo es el aumento del déficit fiscal, que el año pasado se fijó en 8,2 por ciento. En la presentación del Presupuesto General del Estado 2019, a cargo del exministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, se estimó un crecimiento del PIB de 4,7 por ciento y un déficit fiscal de 6,9.



Sin embargo, en el acuerdo de Política fiscal, entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central, se bajó el crecimiento a 4,5 y se aumentó el déficit a 7,2 por ciento.



Además se dejó abierta la posibilidad de revisar las proyecciones en base a la coyuntura internacional, en especial a los principales socios que tiene el país, Argentina y Brasil, que pasan por un momento económico difícil.



RESERVAS



Entretanto, García observó el gasto que realiza el Gobierno, el mismo en promedio alcanza a 2.000 millones de dólares anuales, que seguirá incidiendo en las Reservas Internacionales Netas (RIN).



El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, anunció hace un mes, que las RIN bajarán en aproximadamente 1.000 millones en la presente gestión, con el fin de invertir y dinamizar la economía.



Mientras tanto, Alvarado apuntó que el Gobierno continuará con el gasto y los efectos de esta medida se verán en el 2020.



Los economistas señalan que si bien hubo avances en algunos indicadores sociales, como la pobreza, sin embargo un entorno internacional adverso, como la caída de los precios de las materias primas, redujo los ingresos y esto amenaza a la sostenibilidad del indicador de pobreza.