Presidente no se limitó a la agenda patriótica 2025: Nuevo plan 2030, Evo cambia discurso





01/04/2019 - 07:07:32

El Día.- El presidente Evo Morales ya no se limitó a la Agenda Patriótica 2025, sino que anunció un Plan 2030.



Este mes de octubre se llevará adelante las elecciones generales, donde el mandatario Morales apuntó a candidatear por un nuevo periodo más, aunque las críticas y reclamos se han hecho escuchar en los últimos tiempos, por lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE), referente al tiempo permitido para un mandatario.



Posición. El presidente señaló que el Plan 2030 consistirá en la construcción de gasoductos hidrocarburíferos y plantas de industrialización, con lo cual fue más allá de la Agenda Patriótica 2020-2025, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y sus intenciones de reelegirse el 20 de octubre de este año junto al vicepresidente.



"Tenemos un plan rumbo al 2030, con el tema de litio habrá más de 40 plantas, ya están en construcción algunas plantas, uno terminado, otro por terminarse, no solamente es de cloruro de potasio, no solamente es carbonato de litio, hidróxido de litio", manifestó en su visita a Pando.



Cercanía. En medio de una intensa campaña electoral por la reelección del presidente, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García Linera, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que este año es muy difícil y complejo para el oficialismo, ya que se vienen las elecciones más difíciles.



Quintana dijo que el Gobierno necesita el apoyo de la gente "para seguir avanzando en la liberación de los pueblos". "A través del voto de confianza en octubre, el pueblo boliviano tiene la obligación de garantizar el desarrollo del país y defender los logros obtenidos en los últimos años por el gobierno del presidente Evo Morales, afirmó Quintana.



Pidió no escuchar las propuestas de la oposición, que en su criterio son de la derecha. "No escuchen las mentiras de la derecha que quieren lastimar este proceso de cambio. El presidente Evo sabe que no nos podemos equivocar en este momento histórico porque somos el primer país que crece en economía en América Latina gracias al presidente y a su apoyo, mis hermanos", señaló.



Acuerdo. Evo Morales negó que el apoyo del gobierno a Nicolás Maduro haya dejado a Bolivia sola o aislada en el contexto internacional, como lo aseveran desde la oposición.



Morales hizo esa reflexión a propósito de la reciente visita del presidente de la India, Ram Nath Kovind, a Bolivia para firmar acuerdos y ofrecer una línea de crédito de 100 millones de dólares.