Informe: Bolivia es tercer país productor de cocaína







01/04/2019 - 07:00:51

Correo del Sur.- Bolivia es el tercer país productor de “coca y cocaína en el mundo” y una zona de tráfico de cocaína peruana, según el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos.



El Departamento de Estado presentó la semana pasada al Congreso de los Estados Unidos el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, un documento que analiza el narcotráfico en cada país y revisa los avances para reducir la producción y tráfico de sustancias ilícitas.



Según este documento, en 2018, Bolivia fue el tercer mayor productor de "coca y cocaína en el mundo".



Sobre la producción de cocaína, el texto señala que "la producción potencial de cocaína pura en Bolivia sigue siendo históricamente alta en 249 TM en comparación con las 170 TM de hace una década".



AUSENCIA DE DATOS



El informe estadounidense dice que no hay datos disponibles para respaldar las afirmaciones del Gobierno boliviano "de que el consumo de coca tradicional, cultural y medicinal ha aumentado", argumento que fue utilizado, según el texto, para justificar el aumento de la legalidad que pasó de 12.000 hectáreas a 22.000 con la nueva Ley General de Coca.



Según la estimación realizada, hay un excedente del 38% de coca que no es utilizada con fines tradicionales.



Sin embargo, en meses pasados el ministro de Gobierno Carlos Romero indicó que hubo un incremento del 6% de cultivos de hoja de coca y que Bolivia es considerado un país modélico en los esfuerzos que hace por la reducción de los cultivos. "Es una cifra manejable, no está fuera de control", indicó, según archivos de prensa.



Por otra parte, informó en el Congreso de Eurolat el país invirtió entre 2009 a 2018 más de 637 millones de dólares en la aplicación de un modelo propio en la lucha contra las drogas.



FALTA DE CONTROLES



El estudio cuestiona los "controles inadecuados" sobre el mercado legal de coca y el tránsito hacia otros países.



"Bolivia debe intensificar los esfuerzos para detener el desvío de coca a la cocaína mediante el endurecimiento de los controles sobre el comercio de hoja de coca, logrando reducciones netas en el cultivo de coca, y mejorar la aplicación de la ley y los esfuerzos judiciales para investigar y procesar las actividades delictivas relacionadas con las drogas", finaliza el capítulo relacionado a Bolivia.