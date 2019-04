Contrabando y droga ingresan por paso ilegal







01/04/2019 - 06:59:13

El Diario.- Un paso ilegal es usado por contrabandistas y narcotraficantes para el ingreso de mercadería ilegal y droga, entre el puente peatonal que une a Bolivia y Perú en el municipio de Desaguadero, y el internacional que fue inaugurado en abril del 2018, por este sector ingresan los camiones con cargamento.



En la visita realizada por EL DIARIO a la región fronteriza, los miembros de la Policía Boliviana y las autoridades encargadas de la inspección aduanera advirtieron de la falta de control, aunque anunciaron que reforzarán los patrullajes en ese sector.



“Entre el puente binacional y el puente internacional hay un paso en el río donde lastimosamente las autoridades no hemos tomado control de eso. Es por donde hay una circulación libre de mercadería ilegal y de sustancias controladas (…) nosotros estamos planteando reforzar el patrullaje lacustre es importante que hagamos una labor coordinada con la Fuerza Naval”, informó el comandante regional de la Policía de frontera, coronel Nelson Murillo.



En ese punto en cuestión, se puede observar que la distancia entre territorio boliviano y peruano es corta, alrededor existen botes con la capacidad de transportar hasta cinco personas y mercadería. Algunos comunarios del lugar indicaron que generalmente durante la noche y tempranas horas del día hay movimiento.



Al respecto, el jefe de Planeamiento y Operaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), teniente coronel Boris Mendoza, dijo que acordaron con la Policía Nacional del Perú intensificar los controles en el punto de paso ilegal, con el fin de reducir el ingreso de mercadería de contrabando o sustancias controladas. Esto se definió en el VI reunión de jefes policiales de las zonas de frontera de Bolivia y Perú.



NUEVAS MODALIDADES



Murillo señaló que las personas ligadas a delitos al narcotráfico están innovando la forma de ingresar la droga, hace dos semanas se encontró varios paquetes de sustancias controladas que estaban camufladas en bolsas de pañales. El cargamento pasó por el puente binacional donde circula una gran cantidad de gente los días de feria.



Advirtió que es necesaria la adquisición de equipos de scaners para realizar un control más exhaustivo de la mercadería que cruza por el puente binacional. Tomando en cuenta que el personal de Aduana Nacional de Bolivia, y del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) es reducido.



CONTROL



A pocos metros del puente binacional se encuentran las instalaciones de la oficina de Migración, donde están cuatro funcionarios públicos atendiendo a la población. En ambientes contiguos están los funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia que también realizan la misma operación.



Unos metros más arriba se encuentran las oficinas de Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), donde se revisa la mercadería que ingresa al país, pero el personal que existe en estas tres entidades estatales es reducida, los días de feria no se dan abasto para revisar toda la mercadería que ingresa.



CARENCIAS



El alcalde de Desaguadero, Wilfredo Acarapi, afirmó que solo cuentan con 20 efectivos policiales para el control del puente binacional e internacional que une a estos dos países. De un total de 50 que existían anteriormente se redujo el personal porque los ambientes no son los adecuados.



El presidente de la junta de vecinos de Desaguadero, Crispín Cerda, manifestó que requieren alrededor de 50 policías más para reforzar los controles en carreteras, trancas y en los puntos de ingreso en la frontera.



Solo existe un fiscal de materia que debe atender los diferentes procesos que se registran en esa región fronteriza, advirtió que es insuficiente el trabajo de esa autoridad, a pesar de los esfuerzos que se hacen.



Cuando se registra una audiencia cautelar se deben trasladar hasta el municipio de Guaqui para que el juez de esa región atienda un determinado proceso. Los casos de violencia contra la mujer se incrementaron en un 5 %, pero estos son atendidos en los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) porque no cuentan con oficinas de la Felcv.



Las autoridades municipales y los dirigentes de la junta de vecinos de ese municipio hicieron conocer esas carencias a las autoridades del Gobierno central, pero no fueron atendidos. Los recursos económicos designados del Tesoro General de la Nación (TGN) para cada año es de 6.5 millones de bolivianos que son insuficientes.