Así han lucido estas seis famosas el legendario vestuario morado del último concierto de Selena Quintanilla





31/03/2019 - 19:05:21

Infobae.- En la última fecha de su exitosa gira "Amor Prohibido", Selena Quintanilla pisó el escenario del Astrodome en Houston Texas, el 26 de febrero de 1995, sin imaginar que un mes después perdería la vida.



Se convirtió en su último concierto, pero debido a que se lanzaría como un disco en vivo, todo quedó grabado ante cámaras profesionales. Debido a su asesinato en Corpus Christi, por el cual Yolanda Saldívar sigue presa, el estreno del material se pospuso hasta el año 2001, y en 2003, se estrenó el DVD.



En la portada, y durante todo el show, Selena usó un traje morado de dos piezas y pantalón acampanado, con un escote en el abdomen. Se trataba de un diseño de la cantante, que se convirtió en quizá uno de sus vestuarios más recordados, por lo que no pasó mucho tiempo para que se comenzara a vender como disfraz de la "Reina del Tex-Mex".



Es por eso que algunas famosas han podido conseguir el atuendo, como Kim Kardashian. En la celebración de Halloween de 2017, la estrella de reality shows presumió su personificación de Selena.



Aunque los atributos físicos de Kardashian la ayudaron a lucir similar a Quintanilla, sus seguidores en redes sociales no tuvieron piedad y la criticaron por "estar desproporcionada", y no lucir "natural" como Selena.



Otra famosa de Hollywood que presumió su admiración por la cantante fallecida el 31 de marzo de 1995 fue Demi Lovato.



También utilizó el Halloween como pretexto para copiar todo el look de Selena, pero a ella no la criticaron tanto. Su flequillo, el maquillaje y carisma, le permitieron tener críticas positivas de su caracterización.



America Ferrera, la protagonista de una de las versiones de "Yo soy Betty, La Fea", llamada "Ugly Betty", también presumió su disfraz de reina del Tex-Mex.



Pero ella lo usó para un episodio de la serie "Superstore" de la cadena NBC, donde celebraron Halloween con un pequeño homenaje a Selena.



En México también hay famosas que se han vestido como Selena Quintanilla. En mayo de 2006 se estrenó "Selena el musical", donde retrataron la vida de la cantante por una corta temporada.



Protagonizada por la cantante mexicana Lidia Ávila, que en ese momento era ex integrante del grupo OV7, replicaron las presentaciones en vivo de la estrella. Lidia tuvo que utilizar rellenos en las piernas para poder lucir el traje morado como lo hacía Selena.





Recientemente se estrenó "El secreto de Selena", una serie producida por BFT Media y coproducida por Disney Media Distribution, donde Maya Zapata encarnó a la fallecida estrella.



La actriz mexicana recibió críticas positivas por su interpretación, que también incluyó el primer popurrí de música disco con el que Selena inició su último concierto.





La primera en usar el traje, para la película biográfica, fue Jennifer Lopez en 1997. El filme catapultó a la fama a la estrella latina, quien sigue siendo recordada por haber interpretado a Selena Quintanilla.



