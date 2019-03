La foto de Thalía al natural: la estrella mexicana se mostró sin maquillaje







31/03/2019 - 19:03:31

Infobae.- La cantante mexicana Thalía se dejó ver al natural en una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram este fin de semana, pues lució su rostro sin maquillaje.



La estrella compartió con sus más de 13 millones de seguidores una imagen en la que lució sonriente y sin base de maquillaje, rubor o labial.



En los hashtags que empleó para acompañar su publicación, la también actriz escribió que la imagen no tenía filtros y se mostraba real. También escribió que estaba feliz.



Thalía recibió más de 200 mil "me gusta" gracias a su publicación y más de tres mil comentarios, entre los que destacaron el de su esposo, el empresario Tommy Mottola y el de su amiga Lili Estefan.





Mottola escribió "qué belleza", mientras que Lili expresó "qué linda mi hermanita del alma".



No es la primera ocasión que Thalía sorprende con alguna de sus publicaciones en Instagram, pues en la red social ha compartido varias veces imágenes en las que lució su figura en bikini o traje de baño.



Así ocurrió a finales de enero, cuando posó recostada sobre la arena mientras el agua rozaba su cuerpo.





Lo que ha llamado la atención es la espectacular figura de la estrella mexicana, quien tiene 47 años.



Después de ser madre en un par de ocasiones, practicar yoga le ha servido a Thalía para mantenerse en forma y para tener un equilibrio entre la mente, el alma y el cuerpo.



En su libro Thalía: ¡Belleza!, la protagonista de Marimar compartió algunos consejos para lucir bien sin importar la edad, y uno de los más importantes es evitar exponerse mucho tiempo al Sol y usar siempre protector solar.



Dijo también que su pequeña cintura es cuestión de genética, pero recomendó comer despacio para ayudar a la digestión.



Thalía aseguró que no cree en las dietas y prefiere llevar solamente una alimentación balanceada, además de beber mucha agua. Por supuesto, nunca va a la cama sin antes desmaquillarse.



La intérprete mexicana también conmovió hace algunas semanas cuando publicó un collage de imágenes de cuando era niña y una actual.



"Entendí que esa niña, de la edad de mi hija Sabrina,11 años, es la que me da la fuerza y la intuición de seguir los pasos de mis sueños. ¡Esa niña, llena de alegría, de vida y de ilusiones fantásticas sigue mostrándome que está bien ser auténtico, que está bien ser diferente y que se vale crear… crear música, coreografías, vestuarios y sorpresas para sacarle la sonrisa al público!", escribió Thalía.