Miranda Kerr anuncia embarazo pocos meses después de dar a luz







31/03/2019 - 18:57:28

Quien.- Miranda Kerr ha sorprendido a sus seguidores al revelar que se encuentra esperando a su tercer hijo, tan solo 10 meses después de dar a luz a pequeño hijo Hart fruto de su matrimonio de dos años con Evan Spiegel, fundador de Snapchat.





A través de un comunicado Kerr anunció su embarazo aunque no dio a conocer más detalles sobre los meses de gestación y el sexo del bebé. Coincidencia o no, apenas unos días después de que Britt Maren, también modelo de la reconocida firma de lencería, Victoria"s Secret anunciara a su vez que se convertiría en madre.



“Miranda, Evan, Flynn y Hart están felices de recibir un nuevo miembro en la familia", decía el comunicado.



En mayo del año pasado, Miranda dio la noticia de que se había convertido en madre por segunda vez y no pasó más de un año para volver a sorprendernos. La joven modelo se convirtió en madre por primera vez en 2011 tras dar a luz a Flynn fruto de su relación con el actor Orlando Bloom .



La modelo y Evan se conocieron en 2014 tras coincidir en una fiesta organizada por la marca de lujo Louis Vuitton, y apenas pasaron tres años cuando contrajeron matrimonio en Brentwood, California.



“Empezamos siendo amigos y con el paso del tiempo nuestra relación ha ido evolucionando”, aseguró durante una entrevista para el portal de espectáculos E! News.



Ahora, con la noticia más que confirmada de su tercer embarazo, Miranda ya ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram donde apenas se nota su pequeña baby bump, durante la alfombra roja de los Gruner + Jahr Spa Awards.