En su nuevo proyecto, Jennifer Lopez rescata sus looks más icónicos





31/03/2019 - 18:56:04

Quien.- La próxima película de Jennifer Lopez va a provocar nostalgia a sus fans más veteranos, que sin duda todavía recordarán los looks más excesivos que lucía la estrella en sus primeros años de carrera y que contribuyeron en gran parte a ganarle el título de "diva del Bronx".



Y parece que Hustlers, el proyecto en que encabeza a una banda de strippers dispuestas a desplumar a sus clientes más acaudalados de Wall Street, le ha dado la oportunidad perfecta para aparcar a un lado los vestidos de alta costura y regresar en parte a sus raíces.





En las primeras imágenes que se han hecho públicas del rodaje que ya ha arrancado en las calles de Nueva York, se puede ver a la cantante y actriz luciendo una serie de atuendos en los que destacan, por encima del resto de accesorios, sus míticos pendientes de aro talla XXL que hacía tiempo que no sacaba de su joyero.



Para una de las secuencias que se desarrolla en Queens, JLo se enfundó unos ajustadísimos jeans y una camiseta negra con el eslogan Juicy, además de ponerse un abrigo de pelo nada discreto. El otro atuendo con el que fue vista tenía un aire más "de incógnito", con una gabardina y un sombrero de ala al más puro estilo Carmen Sandiego pero en color negro.



Aunque la estrella tiene a su disposición a los diseñadores más exclusivos, que se mueren por ponerle sus creaciones, en su día a día ella siempre se ha sentido muy orgullosa de mantenerse fiel a su propio estilo muy influido por su infancia y juventud en el barrio del Bronx.



#beachbums 🌅🌴💕







"Todavía soy muy del Bronx. Sigo llevando pendientes de aro y me sigue encantando ponerme zapatillas de deporte con ropa de deportiva. Siempre me sentía como si estuviera fuera de lugar en Hollywood, pero también creo que la sabiduría de la calle que adquirí mientras crecía en Nueva York me ha ayudado mucho en este mundo", explicó hace años la estrella a la revista Complex.



That time I crashed MSG...😅 No need to crash my party because tickets are available now! ✨#JLOItsMyParty

