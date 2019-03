Cuatro días después de casarse, Nicolas Cage solicita la anulación de matrimonio







31/03/2019 - 18:48:44

Quien.- Cuatro días es lo que ha durado el cuarto y último matrimonio de Nicolas Cage. El actor ha presentado este miércoles los documentos legales pertinentes para solicitar la anulación de su unión con la maquilladora profesional Erika Koike y, en caso de que no se le conceda, su intención sería seguir adelante con los trámites necesarios para divorciarse.



La pareja se casó en una ceremonia secreta en Las Vegas el pasado sábado tras realizar una visita relámpago a un tribunal del condado de Clark (Nevada) para solicitar una licencia matrimonial. Unas horas después de que la noticia se hiciera pública se filtró un vídeo de su paso por las instalaciones administrativas en el que el intérprete aparecía haciendo gala de un comportamiento errático mientras comentaba en voz alta que el anterior novio de su chica era traficante de drogas y que ambos iban a "quedarse con todo su dinero", ante lo que ella le respondía: "Cariño, yo nunca te he pedido que hicieras esto".





En la breve grabación no quedaba por completo claro si Nicolas estaba realmente ebrio, como aseguraron algunos testigos presenciales, o si solo estaba haciendo gala de su particular sentido del humor en vista de que al final era él quien animaba a Erika a entrar en la oficina para firmar los papeles necesarios haciendo gestos con las manos para que se apresurara y diciéndole: "Venga, vamos, adentro".



La primera ocasión en que se relacionó sentimentalmente a la estrella de Hollywood con Erika fue el pasado mes de abril, cuando ella fue vista acompañándole en Puerto Rico mientras rodaba una película. Sin embargo, poco después él mismo daba a entender en unas declaraciones acerca de su tercera exmujer Alice Kim, madre de su hijo pequeño, que aún no había superado del todo su ruptura de 2016.



"La verdad es que fue muy chocante para mí, desde luego no lo vi venir y esos sentimientos repentinos que experimenté tenían que salir afuera de alguna forma. Pero seguimos siendo amigos, por supuesto. Ella era muy joven cuando nos casamos, así que no le guardo rencor. Eso es todo lo que puedo decir al respecto", aseguraba el famoso intérprete, que anteriormente también estuvo casado con Lisa Marie Presley y Patricia Arquette aunque siempre haya sostenido que no considera válidos esos dos matrimonios.