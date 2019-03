Elton John apoya el llamado de George Clooney ante defensa de polémico tema







31/03/2019 - 18:46:42

Quien.- Elton John apoyó el llamado del actor estadounidense George Clooney a boicotear hoteles de lujo que son propiedad de Brunéi a raíz de la inminente imposición de la pena de muerte por homosexualidad y adulterio en el sultanato.



El cantante de Your Song o Candle in the Wind, que contrajo matrimonio en 2014 con su compañero David Furnish, felicitó en Twitter al actor "por haber tomado posición contra la discriminación antigay y el sectarismo que impera en el país de #Brunei --lugar donde los homosexuales son brutalizados, o incluso peor- al boicotear los hoteles del Sultán".





Brunéi implementará el nuevo código penal, que también ordena la amputación de una mano o un pie por robo, a partir del próximo miércoles.



La homosexualidad ya es ilegal en el pequeño sultanato, pero ahora será castigada con la pena de muerte. La ley se aplica sólo a musulmanes.



Brunéi anunció las medidas por primera vez en 2013, pero su implementación se postergó mientras las autoridades trabajaban en los detalles prácticos y por la oposición de grupos de derechos humanos.



Clooney, ganador de dos Óscar, es conocido por su activismo político , sobre todo por su campaña para llamar la atención sobre el conflicto en la región sudanesa de Darfur.