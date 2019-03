Camila Sodi revela los momentos de terror que vive en su nuevo proyecto







31/03/2019 - 18:44:48

Quien.- La actriz mexicana Camila Sodi experimenta en el cine de suspenso con La herencia del mal, en cuya historia filmó el 85 por ciento de sus escenas en solitario.



“Nunca había hecho un proyecto en donde estuviera sola totalmente, empezó a ser algo mecánico, a estar un poco más conmigo, me ayudó a salirme de la energía que sí, inevitablemente tienen los proyectos de suspenso y thrillers”, declaró a los medios.





La actriz da vida a una mujer casada, quien desea tener un hijo, pero tiene problemas en el hogar; tocará los temas de fertilidad y la familia, que considera son relevantes en el país y en esta cultura.



Sodi, a quien le gustaría ser parte de la banda sonora de esta cinta, afirmó que durante el rodaje se respiró una energía especial, que este género tiene, ya que se hizo en un pueblo ubicado arriba de una colina.



"La casa la dejó el departamento de arte completamente terrorífica, es más, hacía más frío adentro, que afuera de la residencia; me ha tocado estar todo el día y la noche ahí, traté de no meterme mucho en los espantos, porque iba a salir corriendo", comentó.



Señaló que las primeras dos semanas de rodaje fueron bastante difíciles para ella, ya que su personaje tiene momentos en los que no paraba de llorar y trabajaba en escenas con oscuridad.



Al leer el libreto por primera vez, le pareció interesante de que su papel estuviera sola la mayor parte del tiempo, pues le intrigaba lo que le iba a pasar a esta chica y a dónde la iba a llevar el guión.



Cabe destacar que la actriz nutrió su personaje dando sus puntos de vista, “me encantó que fueron muy abiertos en el proceso creativo, porque soy una persona que tuvo muchas cosas qué poner sobre la mesa, muchas preguntas, luego me gusta meter mis manos sobre la sopa y ellos me escucharon”.



Opinó que un actor cuando empieza un proyecto y está inmerso en él, en lo último en lo que está pensando es cómo le va a ir en la taquilla, en las ventas o el dinero que haga.



En lo que piensan, dijo, es en hacer un buen trabajo, meterse en la piel de los personajes, en “clavarnos” con el guión.