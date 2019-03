Morales pide a bolivianos en el exterior que reflexionen porque Bolivia avanza a paso firme







31/03/2019 - 16:06:09

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales envió un mensaje a los bolivianos que residen en el exterior y les dijo que reflexionen porque "Bolivia avanza a paso firme" y ellos se fueron cuando no había estabilidad en el país



"Bolivia ya es otra Bolivia, Bolivia avanza a paso firme, con una estabilidad económica. Hay mucha confianza, mucha esperanza en nuestro proceso de cambio, solo (pedir) mucha reflexión, saben por qué muchos se han ido a Argentina, justamente no teníamos ni estabilidad política, social, menos crecimiento económico", señaló en una entrevista con radio La Pizarra de Argentina, que se difundió en la víspera por internet.



Morales saludó el esfuerzo de los bolivianos que trabajan en el exterior, como en Argentina, donde aportan al desarrollo económico de ese país.



No obstante, dijo que algunos nacionales decidieron retornar al país, tomando en cuenta el crecimiento económico que mostró Bolivia en los últimos años, gracias a la unidad del pueblo.



El mandatario les dijo a los residentes en el exterior que evalúen la política nacional y vean que el Estado boliviano tiene mucho compromiso con la familia, y lucha por la dignidad y la independencia.