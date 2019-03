Wilster visita a Bolívar en un partido clave para sus aspiraciones







31/03/2019 - 09:14:29

Los Tiempos.- Wilstermann está concentrado en sus objetivos de manera puntual y hoy (16:00) debe cumplir con el primer propósito que tiene trazado cuando visite a Bolívar, en la jornada 14 del torneo Apertura y que se disputará en el estadio Hernando Siles.



El objetivo inicial del Rojo es conseguir una victoria esta tarde para acercarse al líder, Nacional Potosí, además de acortar distancias con sus rivales.



El cuadro cochabambino llega a este encuentro luego de haber conseguido dos victorias consecutivas en el torneo local, ante Nacional Potosí y Always Ready, lo que le permitió retomar confianza para ser protagonista en el certamen.



El Rojo tiene claros sus objetivos, el primero es Bolívar y luego se concentrará en el partido frente a Deportes Tolima, por la Copa Libertadores.



Para el encuentro de hoy, el Aviador podrá contar nuevamente con el defensor Alex da Silva, quien cumplió con la suspensión de dos partidos que se le impuso.



Los jugadores del Rojo destacaron ayer en su última práctica en Cochabamba que no deben perder la concentración para enfrentar a la Academia paceña.



“Concentrados y al 100 por ciento. Sabemos que Bolívar juega bien, está jugando de local, con su gente, hace mucho que no juegan; nosotros venimos jugando partido tras partido. Sabemos que un triunfo nos viene bien”, sostuvo el volante argentino, Cristian Chávez.



Wilster, además, buscará conseguir una victoria en condición de visitante, tomando en cuenta que en el debut en el torneo Apertura, Bolívar superó al Rojo en Cochabamba y la intención es recuperar los puntos cedidos.



Para las aspiraciones del Rojo, que intenta no alejarse de los equipos que pelean por el título, un triunfo en el partido de esta tarde resultará clave, siendo que podría sumar los tres puntos.



Con 23 unidades, Wilster se ubica en el quinto puesto y, en caso de sumar una victoria, podría ubicarse en el tercer lugar junto a Bolívar. En caso que el Rojo sume 26 puntos, quedaría a cinco del líder, Nacional Potosí.



Un resultado positivo en esta jornada será importante para mantenerse en la lucha por los primeros lugares pero también significará un envión anímico para encarar el duelo internacional.



Bolívar tendrá algunos retornos en su plantel, en la defensa con Luis Gutiérrez y Mauricio Prieto, además el ataque que estará conformado por Jorge Pereyra y Marcos Riquelme.