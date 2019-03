El Tigre no quiere aflojar en su lucha por la cima del Apertura





31/03/2019 - 09:13:02

El Diario.- The Strongest buscará comenzar con el pie derecho la segunda rueda del torneo Apertura. El Tigre al mando del entrenador Pablo Escobar aprovechó el receso para mejorar varios aspectos y poder pelear los primeros lugares. Hoy visitará al Aurora, en el estadio Félix Capriles (17.15).



Escobar durante las dos semanas trabajó en la parte física, táctica y técnica. Además que recuperó a los lesionados Diego Wayar, Rodrigo Vargas y Maximiliano Ortiz. Los tres están a disposición del cuerpo técnico para contar con variantes.



The Strongest debe buscar puntos en el interior del país, para soñar con llegar al título del Apertura. En la primera rueda solo se consiguió siete unidades, en la capital oriental no pudo sumar ninguno, por lo que es una deuda pendiente de los atigrados.



Escobar no contó con los cuatro seleccionados durante el receso, debido que formaron parte de la Selección Nacional que disputó dos partidos en el continente asiático. El lateral Marvin Bejarano, los mediocampistas Ramiro Vaca, Raúl Castro y el delantero Henry Vaca prestaron sus servicios al equipo verde.



En la previa de este compromiso se conoció que la dirigencia busca un refuerzo más, que llegará del exterior, posiblemente de Centroamérica, no se quiso brindar mayores detalles. La oportunidad se da debido a la naturalización del delantero colombiano Jair Reinoso, quien es un jugador boliviano más,



Por su parte, Aurora contrató al defensa uruguayo David Díaz y al delantero cruceño Darwin Ríos, quienes reforzarán el plantel para brindar variantes al entrenador Marcos Ferrufino.



El DT tiene la presión de sacar del último lugar al cuadro cochabambino, con 9 unidades, tiene la obligación de conseguir las tres unidades en la jornada de hoy.



Ferrufino no podrá contar con el paraguayo José Fleitas, quien fue expulsado en el último partido, mientras que el mediocampista Adriel Fernández tiene esguince en el pie izquierdo.