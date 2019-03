Para seguir arriba, Blooming enfrenta a Destroyers







31/03/2019 - 09:11:16

El Día.- Para continuar en la cima del torneo Apertura, Blooming está obligado a conseguir un triunfo este domingo cuando enfrente a Destroyers en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera a las 19:30.



Los celestes, que serán locales para efectos de recaudación, presentarán nuevamente en la titularidad a los brasileños Rafinha y Rafael, aunque no todas son buenas, Roberto Fernández y Leonardo Vaca tienen diferentes dolencias y podrían perderse el partido de hoy. Por otro lado, los canarios moverán algunas piezas por las supensiones de tres jugadores que habitualmente son titulares, los hermanos Rodrigo y José Rodríguez, y Roly Sejas, quienes cumplirán sanciones por las cartulinas que recibieron en la pasada fecha.



Con buenas y malas. Luego de la abultada derrota sufrida ante San José (5-1), los celestes se ven obligados a sumar de a tres este domingo para no desprenderse del primer lugar de la tabla de posiciones que la comparte con Nacional Potosí (28 puntos). Para el encuentro de hoy, el técnico Erwin Sánchez pondrá desde el inicio a la dupla Rafinha y Rafael Barros. Aunque no es de gravedad, el lateral Roberto Fernández sufre una dolencia en uno de sus dedos del pie izquierdo, mientras que Leo Vaca sufre un pequeño dolor en el muslo derecho. Ambos se entrenaron con precaución y el entrenador decidirá hasta antes del partido si los incluye o no.



Con bajas sentidas. Destroyers no podrá contar con Rodrigo que sufrió tarjeta roja con Nacional Potosí, José y Roly Sejas, acumularon su quinta tarjeta amarilla ante San José, la última fecha donde salieron victoriosos (2-1).