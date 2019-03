Always sonríe en El Alto





31/03/2019 - 09:06:55

Correo del Sur.- Always Ready le complicó la vida a Sport Boys. Le ganó por 3-1 ayer en el estadio de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto. Con esa victoria, el equipo local sumó 17 unidades y se ubicó en la séptima posición, mientras que el Toro (10) se situó en el penúltimo lugar de la clasificación general.



En la primera parte, el equipo de Warnes sorprendió al ponerse arriba en el marcador con un gol de penal de Luciano Nieto a los cinco minutos. La falta fue cometida por Luis Copete en contra de Martín Prost, que lo derribó en el área local.



Después, Eduardo Puña fue derribado por Santos Navarro, y el juez central del partido, Víctor Hurtado, no dudó y cobró la pena máxima. El encargado de cambiarlo por gol fue William Ferreira, a los diez minutos.



El equipo local se encendió y se fue con todo para darle vuelta al marcador. Tras un rebote, Ferreira, a los 14’, sacó un disparo que fue a parar al fondo de la portería warneña.



En el segundo periodo, las cosas cambiaron. Always anotó el tercero de entrada. Marc Enounba aprovechó bien un tiro de esquina ejecutado por Martín Smedberg. El camerunés se llevó por delante el balón con las dos piernas. Fue el 3-1.