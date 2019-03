Boca tiene chances sacarle la Libertadores a River







31/03/2019 - 09:05:22

El País.- “Todavía no tenemos ninguna novedad. Ya hemos pagado la presentación que hicimos al TAS y estamos esperando que nos den fecha para presentarnos. Seguimos a la espera de una definición”. Con esa frase, Daniel Angelici reabrió la polémica a cuatro meses de la frustrada final de la Copa Libertadores entre River y Boca en el estadio Monumental.



La Conmebol mudó el compromiso a Madrid y la gloria fue para el Millonario, aunque en la Ribera no se dan por vencidos y pelean por el trofeo en la vía judicial.



Luego de recibir la negativa en los tribunales del ente que rige al fútbol sudamericano, la cúpula dirigencial xeneize se dirigió hacia el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). Tres jueces son los que estudian el caso y debaten si es oportuno extirparle el título a River y concedérselo a Boca. Así lo detalló Gustavo Abreu, miembro del organismo internacional, en diálogo con Fútbol 910 de Radio La Red.



“Boca reclama ganar el partido y ataca la decisión de la Conmebol. Si le llega a ir bien ante el TAS, le sacará la Copa a River”, expresó Abreu, uno de los 30 integrantes dedicados al fútbol dentro del tribunal (en total son aproximadamente 300).



¿De qué dependerá? “De lo ocupado que esté el presidente del panel y la complejidad de las pruebas presentadas”, aseguró. Boca eligió al juez chileno Juan Pablo Arriagada, mientras que la Conmebol optó por un árbitro suizo y la dirección de apelaciones al italiano Massimo Coccia.



Abreu explicó que una vez revisadas las pruebas y entrevistados los testigos apuntados, los jueces dan un veredicto después de redactar un borrador y su posterior forma definitiva.



“¿Si Boca tiene chances de ganar el caso? Todas las partes tienen chances por igual. A Boca no le queda otra que recurrir al TAS apra conseguir su propósito porque había agotado las otras vías de apelaciones”, advirtió Abreu, quien está ligado al organismo desde 2010. En tanto, remarcó que no recuerda que algún caso de una final de semejante nivel se haya revertido pero insistió: “Las que mandan acá son las pruebas”.



El antecedente clave para Abreu es el del gas pimienta de la Libertadores 2015, cuando River recurrió a la Conmebol y los 45 minutos pendientes de la serie de octavos de final se suspendieron definitivamente. “Boca entiende que los organismos actúan de forma desigual”, precisó.



Por último, el abogado que también es miembro del Comité de Disciplina de la Superliga agregó que además del trofeo y el título en sí, Boca elevó un reclamo patrimonial, por los torneos que se privó de disputar (por caso, el Mundial de Clubes), más los daños y perjuicios que le ocasionó el incidente ocurrido en las adyacencias del estadio Monumental el 24 de noviembre de 2018.