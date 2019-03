Corrupción, el lastre que debe enfrentar el próximo gobierno







31/03/2019 - 08:48:43

Página Siete.- La corrupción es el principal problema que deberá enfrentar el próximo gobierno. Así opina el 28% de los consultados por Mercados y Muestras para Página Siete.



En los 13 años de Gobierno del presidente Evo Morales se registraron al menos 20 casos “emblemáticos” de corrupción, entre los más relevantes están Fondo Indígena, Catler Uniservice, Barcazas Chinas, CAMC, Taladros YPFB, Menonitas, entre otros, en los que se vieron involucrados autoridades y dirigentes de organizaciones afines al partido oficialista.



El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, admitió que la corrupción “es el talón de Aquiles del proceso de cambio”, pues si bien la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz declaró la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, “lamentablemente la mentalidad de algunos funcionarios es que el cargo es para enriquecerse y obtener ventajas ilegítimas”.



Según los datos de la encuesta, después de la corrupción, el próximo Gobierno deberá hacer frente a la falta de empleo (16%), a los servicios de salud deficientes (13%), a la crisis económica (11%), a la delincuencia (9%).



En un nivel más abajo, los consultados consideran que el próximo Ejecutivo deberá de poner énfasis en solucionar el narcotráfico (6%), la educación deficiente (5%), la mala gestión de Gobierno (5%), el contrabando (4%) y otros temas (2%) (ver detalles en la infografía).



Ante ese panorama, la senadora Lourdes Landívar, de Unidad Demócrata, insistió en que la corrupción es el principal problemas por el que la población exige una solución. “La corrupción se come el futuro y los recursos de los bolivianos, que deberían de estar destinados para educación y salud”, manifestó.



De acuerdo al último Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, Bolivia cayó 20 puestos en esa clasificación, del 112 al 132, de 180 países analizados.



A nivel regional, Bolivia se ubica en la parte “media baja”. Uruguay, que está en el puesto 23, y Chile, en el 27, son percibidos como los países menos corruptos; mientras que Venezuela, que está en puesto 168, y Nicaragua, en el 152, se ubican como los países donde hay mayor corrupción.



El senador del MAS René Joaquino afirmó que la ciudadanía “acertó en su opinión”, porque la corrupción echó raíces no sólo en el nivel central, también “está” en las gobernaciones y municipios. “Se constituye como el cáncer de nuestro tiempo”, dijo.



Para superar ese flagelo, según el diputado Borda, hay la necesidad de aprobar medidas preventivas. “Nos sorprende que inclusive exdiputados estén cobrando un tipo de réditos, hay denuncias en las alcaldías… Tenemos que crear una nueva imagen”, manifestó el diputado.



El 16 de marzo, el juez Anticorrupción Gary Bracamonte ordenó la detención preventiva de Irineo Condori, exdirector de Agencia Estatal de Viviendas en Chuquisaca y exdiputado del MAS, por cobrar más de un millón de bolivianos a empresas que se adjudicaban obras.



El diputado del MAS, David Ramos, afirmó que apuntar al Gobierno “es una apreciación no muy acertada”, porque cuando hablan de corrupción en el Fondo Indígena, Barcazas y otros, “estos casos son similares a los actos de corrupción del pasado, que pusieron en jaque al país”.



“En el pasado la corrupción era una política de Estado. No es que robaban, regalaban nuestras empresas”, justificó Ramos.



Frente a los niveles de corrupción, Joaquino consideró que hay la necesidad de hacer un ajuste en las normas de contratación de bienes y servicios, como también “una pronta y efectiva” fiscalización de la Contraloría General del Estado.



“Las normas de la Contraloría son de la década de los 90 y el Decreto de contratación se flexibilizó mucho”, -afirmó Joaquino, quien agregó que la corrupción se ve alentada por la falta de políticos con vocación de servir al pueblo.