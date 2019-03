Lluvias afectaron a un centenar de viviendas







31/03/2019 - 08:45:46

Correo del Sur.- Las precipitaciones fluviales dañaron más de medio centenar de infraestructuras públicas de la Capital como unidades educativas y centros de salud, pero también afectaron a domicilios particulares, algunos de los cuales ya sufrieron la caída de cubiertas o muros y en otros casos, sus habitantes tuvieron que evacuar.



Control Urbano, repartición dependiente de la secretaría municipal de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Sucre, realizó al menos 50 notificaciones a viviendas con alto riesgo de deterioro, durante esta época del año por el incremento incesante de precipitaciones pluviales, en los distritos 4 y 5.



Estos distritos, cuya topografía contempla quebradas y pendientes, registran la mayor afectación en la mancha urbana de la Capital. Comprenden zonas como El Tejar, Florida, San José, Aranjuez, Socavón y El Rosario, entre otras. En estos sectores, varias casas ya se desplomaron y, en otros casos, los habitantes desalojaron.



“Cuando existe el deterioro, simplemente realizamos una notificación para el desalojo, para no tener problemas o riesgo con la persona (…). La mayoría tiene construcciones clandestinas”, sostuvo Romeo Montero, encargado de Control Urbano.



En el caso de los distritos 2, 3 y 6 del área urbana, desde esta repartición municipal informaron que no se registraron daños considerables, por el momento.



CASCO HISTÓRICO



Entretanto, en el casco histórico se detectó más de una decena de inmuebles en deterioro; en su caso, se trata de infraestructuras que datan de muchas décadas y que se encuentran deshabitadas.



La Dirección Municipal de Riesgos se encargó de la inspección de la zona, específicamente, el Distrito 1, encontró 11 inmuebles en esta situación y procedió a la notificación.



Para que un domicilio sea notificado, los técnicos realizan una inspección ocular rutinaria en pos de evitar desastres o daños personales.



“La evaluación la realiza el técnico de manera ocular, ya que se puede verificar las rajaduras que existen en el inmueble; por esa situación, se realiza la evaluación y se conversa con el propietario para que esté de acuerdo con el desalojo por el riesgo de desplome de la casa”, precisó al recalcar que estas inspecciones incrementaron por la época de lluvias y continuarán en las siguientes semanas.



Sobre las construcciones clandestinas, Montero lamentó que los vecinos emplacen infraestructuras pese a que no se cuentan con terrenos aprobados y otros requisitos legales. Además, resaltó que los propietarios pueden recibir capacitaciones de la Alcaldía antes de empezar la construcción, con la finalidad de evitar desastres.