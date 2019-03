Bolivia registra una deuda externa de 10.187 millones de dólares







31/03/2019 - 08:35:24

El País.- La deuda externa pública llegó a 10.187 millones de dólares a febrero de 2019, informó el Ministerio de Economía, que mediante nota de prensa.



De acuerdo con datos de la entidad pública, el monto de la deuda externa representa el 23,3% del Producto Interno Bruto (PIB). “Muy por debajo de los límites fijados por organismos internacionales, como el criterio de la Comunidad Andina (CAN) de 50%”, sostiene el Ministerio.



La deuda externa se duplicó respecto al periodo anterior al Gobierno del MAS, puesto que en 2005 llegaba a 4.942 millones de dólares y ahora supera los 10 mil millones.



Sin embargo, el Ministerio de Economía señala que en ese mismo periodo el PIB se cuadruplicó de 9.574 millones de dólares en 2005 a 40.885 millones de dólares en 2018.



Indica también que la deuda es sostenible, tomando en cuenta que antes del Gobierno del MAS el endeudamiento llegaba a 50% del PIB, pero ahora está en el 23%.



Los acreedores



De los 10 mil millones de dólares de deuda externa, el mayor acreedor es BID con el 28,7%, en segundo lugar está la CAF con el 23,8%, tercero se ubican los inversionistas en Bonos Soberanos con el 19,6%, en cuarto lugar la República Popular China con 8,9%, en quinto lugar el Banco Mundial con el 8,5%.



Niega que cada boliviana nazca con deuda



La deuda externa por persona suma 900 dólares, pero el Ministerio de Economía niega que cada boliviano nazca endeudado, puesto que el PIB per cápita es de 3.616 dólares, que es un monto superior.



“Cada persona posee un activo neto de $us 2.716 (resultado de la diferencia entre el ingreso per cápita y la deuda externa per cápita)”, dice la nota de prensa de la entidad gubernamental.